LL SO LIVE: Münchner Aufsteigerduell – 7:0! Haching ohne Gnade

Spiele am Freitag:

Ein deutlicher Sieg für die Löwen aus Wasserburg. Die Heimelf erarbeitete sich über 90 Minuten die besseren Torchancen und gewannen verdient in dieser Höhe. Durch ihren Star Thomas Voglmaier gingen sie mit 1:0 (42.) in die Kabine. Die Halbzeitansprache wirkte wohl. Die Wasserburger ließen den Gästen aus Garmisch wenig Chancen. Leon Simeth (55.) sorgte mit seinem Strahl aus 25 Meter für eine vorzeitige Entscheidung. Jaume Rubio Gonzalez (85.) und Janik Vieregg (86.) ließen die heimischen Fans noch einmal doppelt aufjubeln. TSV 1880 Wasserburg – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 4:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph (59. Johannes Lindner), Leon Simeth (85. Leander Haunolder), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Dominik Köck, Danilo Dittrich (64. George Dumitru), Thomas Voglmaier (70. Janik Vieregg), Vinzenz Egger (70. Daniel Kononenko)

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Jakob Erhard, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Mouhammadou Ndiaye (13. Gabriel Taffertshofer), Lukas Kunzendorf (68. Robin Reiter), Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder (83. Christoph Lössl), Jonas Poniewaz, Noah Pawlak (66. Patrik Cerovečki)

Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 310

Tore: 1:0 Thomas Voglmaier (42. Foulelfmeter), 2:0 Leon Simeth (55.), 3:0 Jaume Rubio Gonzalez (85.), 4:0 Janik Vieregg (86.)

Der TSV Grünwald gewinnt knapp beim ESV Freilassing mit 3:2. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 2:0 nach den Toren von Kosuch (4. Minute) und Stjepanovic (12. Minute). Doch die Hausherren gaben nicht auf und verkürzten noch vor der Pause auf 1:2. (Selimi, 33. Minute). Kurz vor Spielende markierte Kubina das 3:1 für den TSV und sorgte für die Vorentscheidung in der Partie. Windisch (90. Minute) brachte nochmal Spannung rein, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. ESV Freilassing – TSV Grünwald 2:3

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (62. Maik Gunawardhana), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein (80. Christian Niederstrasser), Felix Bischoff, Simon Hafner (62. Leon Windisch), Daniel Aschauer (70. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (25. Rejan Kryezi)

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (97. Tim Schmidle), Clemens Kubina, Laris Stjepanovic (76. Leander Bublitz), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, David Halbich (68. Niklas Kern), Marcel Kosuch

Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marcel Kosuch (4.), 0:2 Laris Stjepanovic (12.), 1:2 Aldrin Selimi (33.), 1:3 Clemens Kubina (85. Foulelfmeter), 2:3 Leon Windisch (90.)

Ein Kantersieg für den SB Chiemgau Traunstein. Mit 4:0 deklassierten die Hausherren den Tabellenführer 1860 Rosenheim, und katapultierten sich selbst von den Abstiegsplätzen weg. Julian Höllen schnürte in Halbzeit eins einen Doppelpack (28.), (44.). Damit holte er Rosenheim früh in die Realität zurück. Die Rosenheimer wirkten wie von der Spur: Michael Summerer bekam innerhalb von fünf Minuten zweimal Gelb und zog sein Team weiter runter. Michael Steinbacher machte in der 75. Minute den Deckel drauf. In der Nachspielzeit dann das Vierte für Traunstein. Torschütze war dieses Mal Sandro Discetti. SB Chiemgau Traunstein – TSV 1860 Rosenheim 4:0

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Maximilian Hosp (80. Elia Hufnagl), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (65. Sandro Discetti), Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi (82. Peter Horn), Arber Tafilaj (73. Emil Tersteegen), Julian Höllen (65. Lennard Schweder), Michael Steinbacher

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Simon Fischer, Nick Scott (47. Audai Elghatous), Deniz Ünal (47. Steven Khong-In), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin (72. Auron Hetemi), Michael Summerer, Edis Muhameti (46. Leon Tutic), Noah Markulin (47. Florian Grundner), Eren Emirgan

Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) - Zuschauer: 542

Tore: 1:0 Julian Höllen (28.), 2:0 Julian Höllen (44.), 3:0 Michael Steinbacher (75.), 4:0 Sandro Discetti (90.+2)

Gelb-Rot: Michael Summerer (62./TSV 1860 Rosenheim/)

Extrem bittere Niederlage für die Aubinger. Ein ausgeglichenes Spiel über 90 Minuten mit Chancen auf beiden Seiten. Früh gingen die Gäste in Führung: Gabriel Slipac netzte in Minute zwölf ein. Und es kam noch besser für den SV: Taha Bulut sah kurz vor der Pause die zweite Gelbe. Unterföhring ging in Rückstand und mit einem Mann weniger in die Halbzeit. Überraschenderweise kam die Heimelf umso besser aus der Kabine. Marvin Kretzschmar glich nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff aus. Und als dann ausgerechnet der Kapitän der Gäste Hans Haderecker das Eigentor machte, stand die Sportanlage in Unterföhring Kopf. Ein undenkbares Comeback und wichtige drei Punkte für den FCU. FC Unterföhring – SV Aubing München 2:1

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut, Tayfun Arkadas (46. Razvan Marian), Burhan Bahadir, Luis Fischer (40. Hendrik Geiler), Florian Orth, Marvin Kretzschmar (80. Maick Antonio), Clovis Tokoro (40. Tivadar Filotas), Fabian Porr (94. Vincent Gmelch)

SV Aubing München: Ali Boraze, Vendim Sinani, Gabriel Slipac, Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic, Leo Tomic (84. Abdelilah Erraji), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (73. Abdul Bangura), Alexander Rojek (77. Faris Hero)

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Gabriel Slipac (12.), 1:1 Marvin Kretzschmar (51.), 2:1 Hans Haderecker (83. Eigentor)

Gelb-Rot: Taha Bulut (37./FC Unterföhring/)

Gestern, 19:30 Uhr Kirchheimer SC Kirchheim TSV Murnau TSV Murnau 1 0 Last-Minute-Kirchheim ist zurück. Eigentlich stand ab der 30. Minute alles gegen den KSC, als Raphael Schneider glatt Rot sah. Doch die Gastgeber zeigten Willen bis zum Schluss und wurden belohnt. In der Nachspielzeit schoss Peter Schmöller die Kirchheimer zum Sieg und auf Platz sieben der Tabelle. Kirchheimer SC – TSV Murnau 1:0

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (39. Peter Schmöller), Korbinian Vollmann (62. Florian Rädler), Luis Sako (35. Matthias Ecker), Leon Reilhac, Luca Mauerer (77. Sami Benrabh), Niklas Karlin (72. Jan Köhler)

TSV Murnau: Benedikt Wallrapp, Christoph Greinwald, Leon Schlichting, Tizian Schatto, Georg Kutter, Bastian Adelwart (46. Samuel Spieß), Jannis Braun (85. Camillo Kaspar), Sanel Dacic (70. Nick Ostler), Felix Lautenbacher, Maximilian Nebl (60. Fabian Erhard), Benedikt Multerer (79. Murat Höbekkaya)

Schiedsrichter: Thomas Feigl (Zeitlarn) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Peter Schmöller (90.+2)

Rot: Raphael Schneider (30./Kirchheimer SC/) Gestern, 20:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld SpVgg Unterhaching Haching II 0 7 Abpfiff Ein Schützenfest in Karlsfeld. Die zweite Mannschaft der Unterhachinger war von Beginn an spielbestimmend. Nach bereits vier Minuten klingelte es im Kasten der Heimelf. Marinus Spann eröffnete das Tor-Buffet. Das 2:0 gab es von Philipp Zimmerer, dem Kapitän der Hachinger nach einer halben Stunde. Kurz darauf bekam Lukas Paunert vom TSV innerhalb von nur vier Minuten Gelb-Rot. Auch in Halbzeit zwei zeigten die Gäste keine Gnade. Zimmerer legte noch eins nach (51.). Aber auch Jason Eckl schnürte einen Doppelpack (56.,68.) – 5:0 war der Zwischenstand. Und die SpVgg blieb hungrig. Andreas Schweinsteiger (78.) und Samuel Weiß (82.) setzten noch zwei drauf. Mit insgesamt 7:0 zerstörten die Hachinger die Eintracht und übernahmen die Tabellenspitze. TSV Eintracht Karlsfeld – SpVgg Unterhaching II 0:7

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (67. Fitim Konjuhi), Jonas Eicher, Lukas Paunert, Fabian Schäffer (46. Luca Binswanger), Peter Wuthe, Florian Schrattenecker, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn (67. Willhelm Ampenberger), Tobias Beyer (46. Felix Schimpfermann), Roman Gertsmann (74. Kilian Schestak)

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Tizian Zimmermann, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth (53. Jona Meiner), Samuel Weiß, Jason Eckl

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marinus Spann (4.), 0:2 Philipp Zimmerer (30.), 0:3 Philipp Zimmerer (51.), 0:4 Jason Eckl (56.), 0:5 Jason Eckl (68.), 0:6 Andreas Schweinsteiger (78.), 0:7 Samuel Weiß (82.)

Gelb-Rot: Lukas Paunert (38./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Spiele am Sonntag: