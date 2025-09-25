 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Steven Toy und der Kirchheimer SC treten am Donnerstagabend in Kastl an.
Steven Toy und der Kirchheimer SC treten am Donnerstagabend in Kastl an. – Foto: Sven Leifer

LL SO LIVE: KSC fordert Kastl und kann großen Sprung nach vorne machen

13. Spieltag der Landesliga Südost

Der TSV Kastl eröffnet am heutigen Donnerstagabend mit dem Heimspiel gegen den Kirchheimer SC den 13. Spieltag in der Landesliga Südost. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiel am Donnerstag

Heute, 20:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
20:00

Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
19:30

Spiele am Samstag

So., 28.09.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
13:30

So., 28.09.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:30

