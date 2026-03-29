LL SO LIVE: Koch bringt Aubing in Führung - Dornach sieht Rot

Am Sonntagnachmittag steht das Duell der Aufsteiger an. Beim SV Aubing möchte der SV Durach den Absturz auf die Relegationsplätze verhindern. Die Partie der U21 der Vorstädter gegen Traunstein wurde abgesagt. Der Spieltag in Übersicht.
Der favorisierte Gastgeber ging in der vierten Spielminute durch David Halbich in Führung. Was dann folgte, dürfte für große Spannung unter den 120 Zuschauern gesorgt haben, denn Karlsfeld antwortete nur wenige Minuten später mit dem Ausgleich durch Roman Gertsmann (10.). Danach schoss Yannick Frey Grünwald per Elfmeter in Führung, auf welche erneut Gertsmann eine Antwort fand (39.). Kurz vor der Halbzeit drehten dann die Karlsfelder zwischenzeitlich das Spiel, Barth netzte zur 3:2-Führung ein (41.).
Die zweite Halbzeit gehörte dann jedoch gänzlich dem TSV Grünwald. Halbich (59.), Kosuch (70.) und Wanzeck (74.) drehten mit ihren Treffern wieder die Partie zu Gunsten des Bayernliga-Absteigers.
TSV Grünwald – TSV Eintracht Karlsfeld 5:3
TSV Grünwald: Dominik Stanić, Marco Bornhauser (88. Leander Bublitz), Nick Starke (32. Fabian Traub), Gabriel Wanzeck (90. Milan Zargar), Leon Sammer (45. David Lucksch), Daniel Leugner, David Keller, Min-Kook Park, Yannick Frey, David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato
TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (64. Jonas Bäuerlein) (69. Daniel Contreras Dorado), Felix Schimpfermann (76. Dennis Tscharnke), Lukas Paunert, Fabian Schäffer, Peter Wuthe, Florian Schrattenecker, Willhelm Ampenberger, Roman Gertsmann (88. Maximilian Hummel), Fabian Barth, Deniz Yilmaz (76. Jonas Kuhn) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser
Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 David Halbich (4.), 1:1 Roman Gertsmann (10.), 2:1 Yannick Frey (26. Foulelfmeter), 2:2 Roman Gertsmann (39.), 2:3 Fabian Barth (41.), 3:3 David Halbich (59.), 4:3 Marcel Kosuch (70.), 5:3 Gabriel Wanzeck (74.)
Rot: Fabian Schäffer (86./TSV Eintracht Karlsfeld/)
Eine klare Angelegenheit war die Partie für den TSV Wasserburg. Robin Ungerath stellte mit seinem Führungstreffer in der 30. Minute die Weichen auf Sieg für die Gäste. Bis zur Halbzeit konnte Wacker noch "wacker" dagegenhalten, aber in Hälfte zwei fielen dann weitere Treffer. Voglmaier erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 für den Tabellenführer (48.), welche Ungerath weiter ausbaute (66. & 70.).
Der TSV Wasserburg marschiert weiter nahezu unaufhaltsam in Richtung Bayernliga. Top-Torjäger Ungerath hatte wieder einmal großen Anteil daran.
FC Wacker München – TSV 1880 Wasserburg 0:4
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer (87. Matija Abazovic), Luca Gislimberti (68. Anto Stipic), Osman Akbulut, Jonathan Nsanzimana (88. Julian Dolenga), Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak (68. Armando Tischer), Plator Doqaj, Jasmin Kadiric (83. David Topic), Noah Kotb, Mohamad Awata - Trainer: Fabian Lamotte
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher (72. Tizian Rudolph), Dominik Brich, Maximilian Biegel, Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez (67. Leon Simeth), George Dumitru (57. Daniel Kononenko), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (72. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier (81. Leander Haunolder) - Trainer: Florian Heller
Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Robin Ungerath (30.), 0:2 Thomas Voglmaier (48.), 0:3 Robin Ungerath (66.), 0:4 Robin Ungerath (70.)
Gelb-Rot: Mohamad Awata (35./FC Wacker München/)
Der TSV Murnau hat sich gegen den SVN mit 2:0 durchgesetzt. Bastian Adelwart brachte die Drachen in der 32. Minute in Führung, welche Phillip Mühlbauer in Halbzeit zwei ausbaute (43.). Ein Manko auf Seiten der Gastgeber waren zwei vergebene Elfmeter. Hier machte sich der Ausfall von Elfmeterschütze Georg Kutter bemerkbar.
Dem SVN brachte dies dennoch herzlich wenig, denn am Ende musste man ohne Punkte nach Hause fahren. Mit nur sieben Zählern auf dem Konto scheint es eine Frage der Zeit, wann der direkte Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr möglich ist.
TSV Murnau – SVN München 2:0
TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Christoph Greinwald, Tizian Schatto (75. Luis Zehetmeier), Bastian Adelwart (84. Christoph Senftl), Michael Moser (69. Maximilian Wörrle), Jannis Braun, Sanel Dacic (46. Murat Höbekkaya), Fabian Heiland, Felix Lautenbacher (61. Nick Ostler), Fabian Erhard - Trainer: Martin Wagner
SVN München: Stanislav Stankic, Christ Emmanuel Makangilu (54. Israel Quintero Salazar), Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Juro Blazevic, Altan Duman, Yassin Ayed, Oleksandr Kolomiiets (69. Veljko Vulic), Baldwin Wilson (46. Edward Johnson), Juri Falch (69. Jozo Bobonja), Jakub Stolarski (46. Youssuf Hassan) - Trainer: Gökhan San
Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Bastian Adelwart (32.), 2:0 Phillip Mühlbauer (43.)
Der ESV Freilassing hat im Spiel gegen den FC Unterföhring die drei Punkte Zuhause behalten. In einer engen Partie war es der Treffer von Timo Portenkirchner kurz vor der Pause in der ersten Hälfte, der am Ende die Partie entschied (45. +1). Die 200 Zuschauer bekamen zwar wenig Tore, aber dafür umso mehr Karten zu sehen.
Zahlreiche ESV-Kicker sahen Gelb, Kremer und Portenkirchner mussten vorzeitig vom Platz. Auch auf Seiten der Gäste gab es mehrmals Gelb und mit einer Gelb-Roten für Erbs beendeten auch die Gäste das Spiel nicht zu elft. Durch den Sieg kann sich der ESV Luft im möglichen Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.
ESV Freilassing – FC Unterföhring 1:0
ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Markus Prechtl, Georg Wieser, Tobias Schindler, Simon Schlosser (46. Molos Bajgora), Maximilian Streibl, Rejan Kryezi (92. Christian Niederstrasser), Felix Bischoff, Tobias Frisch (53. Johann Spatzenegger), Timo Portenkirchner, Mark Kremer - Trainer: Albert Deiter
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas, Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Hendrik Geiler, Tayfun Arkadas (81. Vincent Gmelch), Luis Fischer (46. Jakob Klaß), Florian Orth, Razvan Marian (67. Moritz Erbs), Maick Antonio, Clovis Tokoro - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber
Schiedsrichter: Stefan Koch (Regensburg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Timo Portenkirchner (45.+1)
Gelb-Rot: Mark Kremer (85./ESV Freilassing/)
Gelb-Rot: Moritz Erbs (88./FC Unterföhring/)
Gelb-Rot: Timo Portenkirchner (97./ESV Freilassing/)
Punkteteilung im Stadion am Airport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Kastl trennen sich 2:2-Unentschieden. Für die Hausherren war die erste Halbzeit zum Vergessen. Nach nur einer Minute gelang Kastl der Führungstreffer. Christoph Hoffmann brachte die Gäste in Führung (1.).
Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sebastian Spinner sogar auf 2:0 (44.). In der zweiten Halbzeit folgte die Reaktion der Hausherren. Erst erzielte Arian Kurmehaj den Anschlusstreffer (51.), dann glich Hallbergmoos durch Valentin Bamberger aus (70.). Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.
VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Kastl 2:2
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Daniel Müller (46. Valentin Thalmeier), David Küttner, Tobias Krause (67. Valentin Bamberger), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Simon Werner, Luke Nauen, Julian Kristo (73. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (67. Dominik Grothe), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Timo Oberreiter, Michael Renner (90. Nevio Pichler) - Trainer: Harald Mayer
Schiedsrichter: Johannes Hoffmeister - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Christoph Hoffmann (1.), 0:2 Sebastian Spinner (44.), 1:2 Arian Kurmehaj (51.), 2:2 Valentin Bamberger (70.)
Die Serie des TSV 1860 Rosenheim setzt sich fort. Im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC siegten die Gastgeber mit 3:0.
Den Führungstreffer für die Rosenheimer erzielte Edis Muhameti (60.). Die Gäste fanden in der Folge keine Antwort. In der Schlussphase erhöhte Leon Tutic (84.), ehe Denis Ünal den Deckel auf die Partie setzte (90.). 1860 rückt bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Wasserburg heran.
TSV 1860 Rosenheim – Kirchheimer SC 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Simon Hamburger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal, Denis Stojcic, Liam Markulin (63. Audai Elghatous) (90. Lucas Gratt), Florian Grundner, Michael Summerer, Leon Tutic, Edis Muhameti, Noah Markulin (63. Audai Elghatous) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (80. Korbinian Vollmann), Marinus Bachleitner (78. Thomas Branco De Brito), Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (58. Marco Flohrs), Luis Sako (78. Matthias Ecker), Leon Reilhac, Luca Mauerer, Sami Benrabh, Roman Prokoph (58. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Edis Muhameti (60.), 2:0 Leon Tutic (84.), 3:0 Deniz Ünal (90.+3)