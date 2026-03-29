LL SO LIVE: Koch bringt Aubing in Führung - Dornach sieht Rot

Der favorisierte Gastgeber ging in der vierten Spielminute durch David Halbich in Führung. Was dann folgte, dürfte für große Spannung unter den 120 Zuschauern gesorgt haben, denn Karlsfeld antwortete nur wenige Minuten später mit dem Ausgleich durch Roman Gertsmann (10.). Danach schoss Yannick Frey Grünwald per Elfmeter in Führung, auf welche erneut Gertsmann eine Antwort fand (39.). Kurz vor der Halbzeit drehten dann die Karlsfelder zwischenzeitlich das Spiel, Barth netzte zur 3:2-Führung ein (41.).

Die zweite Halbzeit gehörte dann jedoch gänzlich dem TSV Grünwald. Halbich (59.), Kosuch (70.) und Wanzeck (74.) drehten mit ihren Treffern wieder die Partie zu Gunsten des Bayernliga-Absteigers.

TSV Grünwald – TSV Eintracht Karlsfeld 5:3

TSV Grünwald: Dominik Stanić, Marco Bornhauser (88. Leander Bublitz), Nick Starke (32. Fabian Traub), Gabriel Wanzeck (90. Milan Zargar), Leon Sammer (45. David Lucksch), Daniel Leugner, David Keller, Min-Kook Park, Yannick Frey, David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (64. Jonas Bäuerlein) (69. Daniel Contreras Dorado), Felix Schimpfermann (76. Dennis Tscharnke), Lukas Paunert, Fabian Schäffer, Peter Wuthe, Florian Schrattenecker, Willhelm Ampenberger, Roman Gertsmann (88. Maximilian Hummel), Fabian Barth, Deniz Yilmaz (76. Jonas Kuhn) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 David Halbich (4.), 1:1 Roman Gertsmann (10.), 2:1 Yannick Frey (26. Foulelfmeter), 2:2 Roman Gertsmann (39.), 2:3 Fabian Barth (41.), 3:3 David Halbich (59.), 4:3 Marcel Kosuch (70.), 5:3 Gabriel Wanzeck (74.)

Rot: Fabian Schäffer (86./TSV Eintracht Karlsfeld/)