LL SO LIVE: Kirchheim verwandelt Strafstoß souverän zur Führung

Am Samstag des 19. Spieltags der Landesliga Südost stehen fünf Partien an. Um 13 Uhr empfängt Dornach den Kircheimer SC und der SVN München gastiert in Unterföhring um 13:30 Uhr. Drei Spiele werden um 14 Uhr angepfiffen: Grünwald gegen Murnau, Kastl ist in Freilassing zu Gast und Karlsfeld muss sich mit dem FC Schwabing messen.

Heute, 14:00 Uhr ESV Freilassing Freilassing TSV Kastl TSV Kastl 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Grünwald Grünwald TSV Murnau TSV Murnau 14:00 live PUSH

Spiele am Freitag:

Die SpVgg Unterhaching II unterliegt dem TSV 1860 Rosenheim im Gipfeltreffen der Landesliga Südost. Die Gäste erwischten zu Beginn den besseren Start und gingen in der zwölften Minute durch einen Treffer von Noah Markulin in Führung. Die Vorstädter konnten in der 27. Minute durch Jason Eckl zunächste ausgleichen, mussten kurz vor der Pause durch ein Tor von Leon Tutic (40.) aber den erneuten Rückstand hinnehmen. In der zweiten Hälfte schwächte Rosenheim sich dann selbst. Steven Khong-In sah in der 66. Minute die rote Karte. Trotz Überzahl konnten die Hachinger in der Schlussphase aber nicht mehr die nötige Durchschlagskraft entwickeln, um die Niederlage noch abzuwenden. Rosenheim holt damit den dritten Sieg in Folge und verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching II auf sechs Punkte. SpVgg Unterhaching II – TSV 1860 Rosenheim 1:2

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger (56. Nicolas Böhnke), Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Jason Eckl

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Ben Elazar, Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Lucas Gratt (90. Johann Ngounou Djayo) (90. Fabien Ngounou Djayo), Leon Tutic (71. Florian Grundner), Edis Muhameti (75. Nick Scott), Leonardo Papapicco (61. Audai Elghatous), Noah Markulin (61. Eren Emirgan)

Tore: 0:1 Noah Markulin (12.), 1:1 Jason Eckl (27.), 1:2 Leon Tutic (40.)

Rot: Steven Khong-In (68./TSV 1860 Rosenheim/)

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gibt sich keine Blöße und schlägt den FC Wacker München deutlich. Bereits in der 22. Minute brachte Tobias Krause die Hausherren mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. In der 33. Minute erhöhte Florian Schmuckermeier auf 2:0. In der 62. Minute sorgte dann ein Münchner Eigentor für die Vorentscheidung, bevor Emil Kierdorf (66.) und Andreas Kostorz (77.) mit zwei weiteren Treffern den 5:0-Endstand herstellten. Der VfB Hallbergmoos-Goldach sammelt durch den Sieg wichtige Zähler im Aufstiegsrennen. Der FC Wacker München verpasst hingegen die Chance, die Abstiegsränge vorerst zu verlassen. VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Wacker München 5:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Alexandros Tzikas, Andreas Giglberger (82. Valentin Thalmeier), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (63. Jonas Mayr), Moritz Sassmann (76. Johannes Petschner), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Simon Werner (63. Duje Vukman), Emil Kierdorf (69. Julian Kristo)

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer, David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Leonard Fuchs, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak (73. Adrian Lahi), Nathan Gebretensae (73. Fedja Huskic), Armando Tischer (73. Anes Ziljkic), Noah Kotb

Tore: 1:0 Tobias Krause (22.), 2:0 Florian Schmuckermeier (33.), 3:0 Leon Bauer (62. Eigentor), 4:0 Emil Kierdorf (66.), 5:0 Andreas Kostorz (77.)