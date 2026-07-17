LL SO LIVE: Kirchheim gegen Traustein - Wacker in Unterföhring

In der ersten Spielrunde der neuen Saison empfängt der Kirchheimer SC den SB Chiemgau Traunstein. Zudem gastiert der FC Wacker München beim FC Unterföhring. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker.
2:0-Sieg für den TSV Kastl beim ESV Freilassing. Vor 550 Zuschauern ging die Elf von Martin Göppinger in der 14. Spielminute in Führung. Alexander Fuchshuber war es, dem das erste Tor der Saison gelang. Teamkollege Samuel Stutz erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Danach fielen keine weiteren Treffer. Kastl reiste mit dem Dreier im Gepäck wieder nach Hause.
ESV Freilassing – TSV Kastl 0:2
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos (52. Markus Prechtl), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein (94. Artem Tsap), Arber Tafilaj (68. Tobias Frisch), Kaan Coskun (58. Timo Hofer), Tim Bageritz, Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (68. Rodi Hussein) - Trainer: Goran Roksandic
TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (88. Lukas Auberger), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (90. Nevio Pichler), Manuel Schwaighofer (63. Luan Ademaj), Lukas Bürgel, Alexander Fuchshuber (65. Lucas Oldenburger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Alexander Fuchshuber (14.), 0:2 Samuel Stutz (24.)