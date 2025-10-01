Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Will am Mittwochabend jubeln: Der Kirchheimer SC. – Foto: Bernhard Schmöller
LL SO LIVE: Kirchheim früh gegen Schlusslicht SVN München vorn