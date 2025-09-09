LL SO LIVE: Kirchheim empfängt Grünwald zum Nachholspiel

Nichts zu lachen hatten Gökhan San und der SVN München am Sonntag im Heimspiel gegen die Talente der SpVgg Unterhaching. Vor 100 Zuschauern setzte es für den Aufsteiger eine 1:6-Heimpleite.

Die Gäste sorgten schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Gabriel Freimuth traf nach 12 Minuten zur Führung. Philipp Zimmerer (33.), Nino Hodzic (40.) und erneute Zimmerer legten bis zum Pausenpfiff von Katrin Filser auf 4:0 nach.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Elf von Andreas Haidl alles im Griff. Zimmerer erhöhte nach 57 Minuten auf 5:0, ehe Youssef Queslati der Ehrentreffer gelang. Kurz vor Schluss setzte Zimmerer mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt.

Der SVN ist nach sieben Spieltagen letzter der Tabelle. Die kleinen Hachinger sind mit 12 Punkten auf Rang vier und haben drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter TSV 1880 Wasserburg.

SVN München – SpVgg Unterhaching II 1:6

SVN München: Wassim Zormati, Baran Sagiroglu, Christos Ketikidis, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Dylan Tougan (64. Hayati Yilmaz), Cenk Imsak (64. Ismaila Coulibaly), Youssef Oueslati, Min-Kook Park (73. Mehmet Köse), Altan Duman (52. Enriko Kranjcec), Edward Johnson, Alexander Rojek (57. Baldwin Wilson) - Trainer: Gökhan San

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Tizian Zimmermann, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann (58. Jona Meiner), Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Joel Adilji, Jason Eckl (72. Andreas Schweinsteiger) - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Gabriel Freimuth (12.), 0:2 Philipp Zimmerer (33.), 0:3 Nino Hodzic (40.), 0:4 Philipp Zimmerer (45.+3), 0:5 Philipp Zimmerer (57.), 1:5 Youssef Oueslati (68.), 1:6 Philipp Zimmerer (83.)