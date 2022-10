Der SV Pullach benötigt heute gegen den SSV Eggenfelden eine geschlossene Mannschaftsleistung. – Foto: Norbert Herrmann

LL SO LIVE: Kellerkind & Absteiger SV Pullach empfängt SSV Eggenfelden 17. Spieltag im Live-Ticker.

Der Bayernliga-Absteiger SV Pullach hat es in der Landesliga Südost nicht leicht: Mit gerade mal 18 Punkten steht man auf dem 15. Rang. Heute kommt es in der Sportanlage Pullach zum Duell mit dem SSV Eggenfelden. Der Live-Ticker:

Spiel am Sonntag

Spiele am Samstag

Der TSV Grünwald verliert am Ende deutlich in Karlsfeld. Kurz vor dem Pausenpfiff schoss Abdul Bangura die Eintracht in Führung, ehe in der zweiten Halbzeit das Ergebnis zur Nebensache wurde. Insgesamt verteilte Schiedsrichter Tim Bruckner drei Mal die 10-Minuten-Strafe (zwei Mal an Karlsfeld) und schickte drei Grünwalder Spieler mit Gelb-Rot vom Platz. Florian Schrattenecker und Christoph Traub sorgten kurz vor dem Abpfiff für die Entscheidung. Der TSV Grünwald bleibt mit der Niederlage auf den Relegationsplätzen, während die Eintracht den Abstand auf die Abstiegszone auf sechs Punkte ausbauen konnte. TSV Eintracht Karlsfeld – TSV Grünwald 3:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Lukas Paunert, Dominik Pöhlmann, Kubilay Celik (66. Florian Schrattenecker), Lorenzo Kehl (75. Marco Schlittmeier), Jonas Eicher, Dominik Schäffer, Fabian Schäffer (62. Fitim Raqi), Abdul Bangura (83. Peter Wuthe), Michael Dietl (86. Christoph Traub) - Trainer: Ugur Alkan

TSV Grünwald: Kevin Mertes, Marco Bornhauser, Luciano Grünwald (46. Fabian Traub) (71. Leon Sammer), Markus Kreuzeder, Luis Heinzlmeier, David Wörns, Vincent Traub, Harouna Boubacar (60. Dario Matijevic), Dimitrios Vourtsis (57. David Halbich), Andre Gasteiger, Luca Tschaidse (65. Bara Tekeli) - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Abdul Bangura (42.), 2:0 Florian Schrattenecker (87.), 3:0 Christoph Traub (90.+4 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Markus Kreuzeder (60./TSV Grünwald/)

Gelb-Rot: David Wörns (61./TSV Grünwald/)

Gelb-Rot: Bara Tekeli (88./TSV Grünwald/)

Der Kirchheimer SC verspielt spät einen Auswärtssieg in Holzkirchen. Der KSC erwischte einen guten Start und ging durch Peter Schmöller früh in Führung. Nach dem Pausenpfiff erhöhte Alessandro Cazorla für die Kirchheimer auf 2:0. Lange sah es anschließend nach einem souveränen Auswärtssieg aus, doch ein Doppelschlag von TuS-Top-Torjäger Christopher Korkor glich die Partie kurz vor dem Ende aus. Sean Erten musste acht Minuten vor Schluss den Platz nach einem gefährlichen Einsteigen verlassen. Holzkirchen holt damit nach dem Rückstand noch einen wichtigen Punkt. Der Kirchheimer SC bleibt im sicheren Tabellenmittelfeld. TuS Holzkirchen – Kirchheimer SC 2:2

TuS Holzkirchen: Benedikt Zeisel, Aron Mättig (86. Lukas Krepek), Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Yasin Keskin (57. Alexander Mehring), Christopher Korkor, Florian Siebler (69. Maximilian Drum), Leander Haunolder, Anes Ziljkic (57. Sean Erten), Chaka Menelik Ngu'Ewodo (57. Pirmin Lindner), Tobias Seidl - Trainer: Josef Albersinger

Kirchheimer SC: Martin Egner, Philipp Maiberger, Thomas Branco De Brito, Ricardo Jacobi, Sebastian Zielke, Korbinian Vollmann, Denis Zabolotnyi, Luca Mauerer (62. Max Vitzthum), Alessandro Cazorla, Peter Schmöller (49. Marco Wilms), Kerim Özdemir (71. Benjamin Murga) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Peter Schmöller (9.), 0:2 Alessandro Cazorla (51.), 1:2 Christopher Korkor (77.), 2:2 Christopher Korkor (77.)

Rot: Sean Erten (82./TuS Holzkirchen/Grobes Foulspiel)

Der Tabellenführer aus Ampfing hat sich in Freising einmal mehr in Top-Form präsentiert. Das Team von Rainer Elfinger entschied die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Valentino Gavric mit einem Doppelpack und Mike Opara stellten für die Gäste zur Halbzeit auf 3:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte Opara mit seinem zweiten Treffer. Michael Schmids Treffer kurz darauf war im Nachhinein eher Ergebniskosmetik. Der TSV Ampfing bleibt nach dem Heimerfolg aufgrund des direkten Vergleichs Tabellenführer der Landesliga Südost. Die Fresinger stehen nach Spieltag 17 knapp über dem Strich und empfangen in der nächsten Woche Geretsried im Kellerduell. SC Eintracht Freising – TSV Ampfing 1:4

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Jonas Mayr, Daniel Müller (63. Frederic Rist), Fabian Löw, Michael Schmid, Sebastian Thalhammer (46. Felix Fischer), Domagoj Tiric, Florian Bittner (83. Leonardo Lechner), Florian Schmuckermeier, Luka Brudtloff (65. Johannes Kleidorfer), Felix Günzel (67. Marcos Hones)

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Teodor Popa (68. Mateo Cacic), Irfan Selimovic (46. Oliver Weichhart), Michael Steppan, Atakan Akdemir, Timo Pagler, Namik Helic (68. Marcel Meingaßner), Mike Opara, Valentino Gavric (80. Samuel Muchingile), Daniel Toma (85. Sergiu Vancea) - Trainer: Rainer Elfinger

Schiedsrichter: Tobias Kinberger (Neugablonz) - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Valentino Gavric (7.), 0:2 Valentino Gavric (42.), 0:3 Mike Opara (45.), 0:4 Mike Opara (55.), 1:4 Michael Schmid (59.)

Der SV Bruckmühl hat zu Hause das Spitzenspiel gegen Landshut gewonnen und bleibt damit punktgleich mit Spitzenreiter Ampfing. In der 65. Minute traf Sebastian Marx zur Führung per Strafstoß. Kurz vor Schluss sorgte SVB-Top-Torjäger Maximilian Gürtler mit seinem 10. Saisontreffer für die Entscheidung. Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Serie muss die SpVgg Landshut erstmals wieder eine Niederlage schlucken. SV Bruckmühl – SpVgg Landshut 2:0

SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Thomas Mühlhamer (46. Franz Xaver Schreder), Maximilian Pichler, Philipp Keller, Genti Krasniqi (70. Manuel Wenzel), Patrick Kunze, Ludwig Peetz, Gerhard Stannek, Maximilian Gürtler (90. Maurice Koller), Daniel Kobl (79. Johannes Brendle), Sebastian Marx (70. Andreas Wechselberger) - Trainer: Mike Probst

SpVgg Landshut: Johannes Huber, Marcus Plomer (73. Florentin Seferi), Yannick Justvan, Alexander Hagl, Jannik Vom Hofe (88. Georg Stegmüller), Lucas Biberger, Dominik Past, Dejan Ignjatic, Kevin Pino Tellez (59. Bastian Lomp), Fabian Past (65. Kilian Maul), Stephan König (73. Philipp Müller) - Trainer: Christian Endler

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 284

Tore: 1:0 Sebastian Marx (65.), 2:0 Maximilian Gürtler (88.)

Spiele am Freitag

Der TuS Geretsried muss sich am Freitagabend dem SB Chiemgau Traunstein geschlagen geben. In der ersten Halbzeit hielt die TuS-Abwehr der gefährlichsten Offensive der Liga zwar noch Stand – in der 59. Minute erlöste aber Top-Torjäger Julian Höllen den Sportbund. Die Traunsteiner rücken damit oben an die Aufstiegsränge heran, während der TuS auf einem direkten Abstiegsplatz bleibt. SB Chiemgau Traunstein – TuS Geretsried 1:0

SB Chiemgau Traunstein: Alin Goia, Waldemar Daniel (7. Mihael Paranos), Patrick Dressl, Hannes Kraus, Maximilian Hosp, Thomas Steinherr (74. Mark Kremer), Gentian Vokri, Kenan Smajlovic (87. Mevlud Sherifi), Vegard Salihu, Julian Höllen (79. Sasa Petrovic), Adrian Furch (60. Jakob Warweg)

TuS Geretsried: Sebastian Untch, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer, Benedikt Buchner (85. Fabian Bauer), Fabijan Podunavac, Jonas Kirschner, Anastasios Karpouzidis, Robin Renger, Mario Walker (70. Fabio Pech), Johannes Bahnmüller (68. Elias Knott), Sebastian Schrills - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Alexander Stadler (Mariakirchen) - Zuschauer: 516

Tore: 1:0 Julian Höllen (59.)

Dem FC Unterföhring ist nach drei Niederlagen in Serie gegen den ASV Dachau wieder ein Dreier geglückt. Früh brachte Nils Ehret den FCU in Führung doch nur zwölf Minuten später sorgte Leon Schleich für den Ausgleich für den Gast. In der zweiten Halbzeit war es wieder der Vorjahreszweite der vorlegte, doch dem ASV konnte durch einen Velic-Treffer erneut den Spielstand egalisieren. Der eingewechselte Maick Antonio erlöste den FCU spät. In der 86. Minute traf Antonio zur Führung und schoss so seinen FCU zu einem wichtigen Dreier. FC Unterföhring – ASV Dachau 3:2

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Michael Schrödl (69. Philipp Priewasser), Nils Ehret (79. Vincent Heller), Sahin Bahadir, Bastian Fischer, Maximilian Siebald, Imran Şahingöz (88. Moritz Erbs), Burhan Bahadir, Atilla Arkadas, Sali Aliji (81. Marvin Kretzschmar), Andreas Faber (72. Maick Antonio) - Trainer: Zlatan Simikic

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Dimitrios Papadopoulos, Christof Pihale (70. Mateo Velic), Christian Roth, Zvonimir Kulic, Tim Bürchner, Thomas Rieger, Leon Schleich (85. Nicolas Peterfy), Andreas Roth, Christoph Krüger, Sebastian Mack - Trainer: Manuel Haupt

Schiedsrichter: Simon Stadler (Mariakirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Ehret (12.), 1:1 Leon Schleich (25.), 2:1 Sahin Bahadir (61.), 2:2 Mateo Velic (72.), 3:2 Maick Antonio (86.)

Der VfB Forstinning gegen die Sportfreunde Schwaig der nächste Dreier in der Landesliga geglückt. Der Aufsteiger erwischte einen absoluten Traumstart in die Partie: Nach fünf Minuten sorgte Erraji für die Führung und Dominik Damjanovic konnte noch in der ersten Halbzeit nachlegen. Der Anschlusstreffer von Vincent Sommer kam für die Schwaiger am Ende zu spät, um noch Punkte aus Forstinning zu entführen. Der Aufsteiger bleibt damit an der Spitzengruppe dran, während Schwaig die Bezirksliga droht.

VfB Forstinning – FC Sportfreunde Schwaig 2:1

VfB Forstinning: Marko Susac, Dimitar Kirchev, Marco Rastel (71. Ivan Sadric), Kenan Numanovic, Nico Weismor, Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji (74. Abdullah Aynaci), Marko Nikolic, Korbinian Hollerieth, Dominik Damjanovic (91. Simon Kürbs), Mohamed Majd Al Hosaini (86. Felix Meier) - Trainer: Ivica Coric

FC Sportfreunde Schwaig: Franz Hornof, Daniel Stich, Tobias Jell, Markus Straßer, Mario Simak, Leon Roth, Nils Wölken, Tobias Bartl (57. Benjamin Held), Bilal Ibrahim (74. Simon Georgakos), Lucas Hones (46. Vincent Sommer), Raffael Ascher

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 310

Tore: 1:0 Abdelilah Erraji (5.), 2:0 Dominik Damjanovic (32.), 2:1 Vincent Sommer (90.+3)