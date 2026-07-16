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LL SO LIVE: Kastl legt gegen Freilassing doppelt vor
1. Spieltag der Landesliga Südost
von Sarah Georgi · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser
Der ESV Freilassing beginnt die neue Landesliga-Saison mit einem Heimspiel. – Foto: Bernhard Schmöller