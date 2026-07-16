 2026-07-16T13:43:51.953Z

Ticker

LL SO LIVE: Kastl legt gegen Freilassing doppelt vor

1. Spieltag der Landesliga Südost

von Sarah Georgi · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser
Der ESV Freilassing beginnt die neue Landesliga-Saison mit einem Heimspiel.
Der ESV Freilassing beginnt die neue Landesliga-Saison mit einem Heimspiel. – Foto: Bernhard Schmöller

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

Los geht's wieder in der Landesliga Südost. Der ESV Freilassing bekommt es mit dem TSV Kastl zu tun. Alle Spiele des Spieltags im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 19:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
0
2

Spiele am Freitag:

Morgen, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
20:00

Spiele am Samstag:

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Sa., 18.07.2026, 15:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
15:30

Spiele am Sonntag:

So., 19.07.2026, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
12:30live

So., 19.07.2026, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Verlegte Spiele:

Di., 18.08.2026, 18:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
18:30

Di., 08.09.2026, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30