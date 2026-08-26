LL SO LIVE: Kastl in Eggenfelden - Wacker gegen Planegg

Am Dienstagabend fand der erste Teil der englischen Woche in der Landesliga Südost statt. Heute folgt Teil 2. Der Spieltag in der Übersicht.

Der VfB Forstinning hat sich bei der SpVgg Unterhaching II mit 3:1 durchgesetzt. Die Gäste erspielten sich zunächst eine 2:0-Führung, ehe Felix Müller die Partie mit seinem Anschlusstreffer in der 57. Minute noch einmal spannend machte. Die Hoffnung der Hachinger hielt allerdings nicht lange, Dimitar Kirchev stellte bereits in der 69. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mit dem Sieg steht Forstinning nun mit 15 Punkten auf Rang drei und ist damit punktgleich mit dem Tabellenzweiten ESV Freilassing. Unterhaching II rutscht nach der Niederlage auf den neunten Platz ab.

SpVgg Unterhaching II – VfB Forstinning 1:3

SpVgg Unterhaching II: Maurice Dehler, Philipp Knörchen (58. Max Kleinsteuber), Lapo Klee (58. Milan Kodaj), Luis Hasenstab, Samuel Krenzer, Leonidas Mocquot (80. Quentin Mussong), Daris Ibraković, Nick Kaulfers, Felix Müller, Luis Lemke, David Babic - Trainer: Jan zur Nieden

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (72. Aleksandar Aco Novakovic), Luca Mancusi (81. Tom Klimek), Michele Cosentino (91. Matija Milic), Antonio Saponaro (75. Emir Yildirim) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Dzemo Sefidanoski (10.), 0:2 Antonio Saponaro (49.), 1:2 Felix Müller (57.), 1:3 Dimitar Kirchev (69.)

Der FC Moosinning hat beim Kirchheimer SC einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Abdelaziz Abdane brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (40.), Adama Diarra legte elf Minuten nach Wiederbeginn zum 2:0 nach. Danach wurde es allerdings noch einmal eng: Tobias Hartmann sah in der 68. Minute gelb-rot, nur zwei Minuten später verkürzte Marinus Bachleitner für Kirchheim auf 1:2. Die Hausherren hatten damit noch rund 20 Minuten in Überzahl, Moosinning brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit. Moosinning verbessert sich durch den Sieg auf Rang fünf, Kirchheim bleibt auf dem zehnten Tabellenplatz. Kirchheimer SC – FC Moosinning 1:2

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Marinus Bachleitner, Marko Ereiz (85. Benny Zola), Kerim Özdemir, Marco Flohrs, Sami Benrabh, Niklas Karlin (80. Phil Appelt), Can Ritter, Hannes Wimmer (46. Ajoscha Kollmann), Jerome Tesfaye (59. Roman Prokoph), Peter Schmöller - Trainer: Maximilian Riedmüller

FC Moosinning: Leon Michl, Liam Fitzpatrick, Tobias Hartmann, Nicolai Brugger, Antonijo Prgomet, Stefan Haas, Abdelaziz Abdane, Elias Faust (70. Yven Bölke), Mert Güzelarslan (86. Noah Lwanyaga), Adama Diarra (93. Can Bozoglu), Maximilian Lechner (80. Lucas Hones) - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Abdelaziz Abdane (40.), 0:2 Adama Diarra (56.), 1:2 Marinus Bachleitner (70.)

Gelb-Rot: Tobias Hartmann (68./FC Moosinning/)

Der TSV Murnau zieht an der Tabellenspitze weiter seine Kreise. Beim TSV Grünwald setzten sich die Gäste mit 2:0 durch und feierte damit im achten Saisonspiel bereits den siebten Sieg. Bastian Adelwart stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg und traf nach 14 Minuten zum 1:0. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Erhard auf 2:0 (46.). Grünwald fand darauf keine Antwort mehr und musste sich geschlagen geben. Während Murnau mit nun 22 Punkten weiterhin souverän von der Tabellenspitze grüßt, bleibt Grünwald mit sechs Zählern im Tabellenkeller auf Rang 16. TSV Grünwald – TSV Murnau 0:2

TSV Grünwald: Stefan Marinovic, Marco Bornhauser, Hendrik Geiler, Valentin Seebauer, Daniel Leugner, David Lucksch (76. Dimitrios Vourtsis), Michael Hutterer, Felix Triftshäuser (61. Yomi Scintu), David Keller, David Halbich, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch

TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter (68. Fabian Heiland), Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Luis Zehetmeier (66. Sanel Dacic), Bastian Adelwart, Jannis Braun, Felix Lautenbacher (78. Tadeus Henn), Jonas Schrimpf (66. Maximilian Nebl), Georg Kutter, Fabian Erhard - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 199

Tore: 0:1 Bastian Adelwart (14.), 0:2 Fabian Erhard (46.)