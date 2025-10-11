LL SO LIVE: Kastl führt im Keller-Duell - Wacker mit dem Ausgleich

Der VfB Hallbergmoos-Goldach schlägt den SV Aubing nach einem spektakulären Schlagabtausch. Zunächst gingen die Gäste aus Aubing jedoch durch Alexander Rojek (33.) in Führung. Der VfB antwortete allerdings umgehend und glich durch Emil Kierdorf aus (36.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte wieder Kierdorf sogar auf 2:1 für die Hausherren.

In der zweiten Hälfte war es wieder der SVA, der zuerst zuschlug. Rojek glich die Partie in der 56. Minute aus, aber wieder hatte Hallbergmoos in Person von Carl Opitz die passende Antwort parat (60.). Aubing wehrte sich und kam durch einen Treffer von Daniel Koch per Elfmeter wieder zum Ausgleich. In der Sschlussphase brachte Tobias Krause die Hausherren dann zum dritten Mal in Führung (78.), von diesem erneuten Nackenschlag erholte sich der SVA nicht mehr.

In der 88. Minute machte Matchwinner Krause mit dem Treffer zum 5:3 dann endgültig den Deckel drauf. Der SV Aubing lässt damit wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen liegen, der VfB Hallbergmoos-Goldach rückt währenddessen auf einen Punkt an die Aufstiegsplätze heran.

VfB Hallbergmoos-Goldach – SV Aubing München 5:3

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Carl Opitz (71. Daniel Müller), Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Christian Wimmer, David Küttner, Florian Schmuckermeier (76. Simon Werner), Moritz Sassmann (92. Yannick Sassmann), Arian Kurmehaj (90. Duje Vukman), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (65. Tobias Krause)

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah, Aldin Bajramovic (76. Alexander Horstmann), Abdul Bangura (80. Abdelilah Erraji), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann, Faris Hero (80. Lionel Ndasi), Alexander Rojek (90. Gabriel Slipac)

Tore: 0:1 Alexander Rojek (33.), 1:1 Emil Kierdorf (36.), 2:1 Emil Kierdorf (45.+2), 2:2 Alexander Rojek (56.), 3:2 Jonas Mayr (60.), 3:3 Daniel Koch (67. Foulelfmeter), 4:3 Tobias Krause (78.), 5:3 Tobias Krause (88.)

