 2026-03-25T14:09:28.761Z

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LL SO LIVE: Kastl erhöht beim VfB – Hält die Rosenheimer Serie?

27. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 Rosenheim kann am Freitagabend den Druck auf Spitzenreiter Wasserburg erhöhen.
Der TSV 1860 Rosenheim kann am Freitagabend den Druck auf Spitzenreiter Wasserburg erhöhen. – Foto: Marc Marasescu

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Ein weiterer spannender Spieltag der Landesliga Südost steht auf dem Programm. Bereits am Freitagabend kommt es zu interessanten Paarungen. Der VfB Hallbergmoos eröffnet den Spieltag im Heimspiel gegen Kastl. Außerdem trifft 1860 Rosenheim auf den Kirchheimer SC und kann den Druck auf Spitzenreiter Wasserburg erhöhen.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
1
2

Heute, 19:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
0
0

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SVN München
SVN MünchenSVN München
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
16:00

Spiele am Sonntag

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:00

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
14:30