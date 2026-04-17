 2026-04-16T10:11:10.190Z

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LL SO LIVE: Holt GAP gegen Traunstein weiter auf? - 1880 gegen Murnau

Der 30. Spieltag der Landesliga Südost Bayern

von Sarah Georgi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Wasserburg steht an der Spitze der Tabelle.
Der TSV Wasserburg steht an der Spitze der Tabelle. – Foto: Oliver Rabuser

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der TSV Grünwald muss trotz vieler Verletzter gegen den VfB Hallbergmoos ran. Eintracht Karlsfeld trifft auf den FC Wacker München. Außerdem trifft Chiemgau Traunstein auf den 1. FC GAP, Wasserburg empfängt Murnau und der Kirchheimer SC begrüßt Kastl. Der 30. Spieltag der Landesliga Südost Bayern in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
19:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
19:30

Heute, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
20:00

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
16:00

Spiele am Sonntag:

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SVN München
SVN MünchenSVN München
12:30

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
14:00