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LL SO LIVE: Holt GAP gegen Traunstein weiter auf? - 1880 gegen Murnau
Der 30. Spieltag der Landesliga Südost Bayern
von Sarah Georgi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Wasserburg steht an der Spitze der Tabelle. – Foto: Oliver Rabuser
Der TSV Grünwald muss trotz vieler Verletzter gegen den VfB Hallbergmoos ran. Eintracht Karlsfeld trifft auf den FC Wacker München. Außerdem trifft Chiemgau Traunstein auf den 1. FC GAP, Wasserburg empfängt Murnau und der Kirchheimer SC begrüßt Kastl. Der 30. Spieltag der Landesliga Südost Bayern in der Übersicht.