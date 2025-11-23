LL SO LIVE: Hero mit dem Doppelpack – Kastl führt

Der SV Aubing befindet sich aktuell auf dem 11.Platz. Die Gäste aus Kastl sind mit einem Punkt Vorsprung Zehnter der Landesliga Südost – Foto: Sven Leifer

Nach zahlreichen Spielabsagen steht am Sonntag des 21. Spieltags nur eine Partie an: Der SV Aubing empfängt den TSV Kastl um 14:30 Uhr.

Der FC Unterföhring bezwingt Kirchheim trotz zweifachem Rückstand. Nach 16 Minuten sah Ereiz die Rote Karte. In der 31. Minute besorgte Mauerer dem KSC dennoch das 1:0, was zugleich den Halbzeitstand bedeutete. In Halbzeit zwei erzielte Ex-Brunnthaler Porr zunächst das 1:1. Doch Benrabh schoss den KSC nur wenig später erneut in Front. Diesmal währte die Kirchheimer Führung kürzer, weil Tokoro fast postwendend ausglich. In der 74. Minute schoss Orth den FCU erstmals in Führung. Der Gegenschlag gelang Kirchheim nicht mehr. FC Unterföhring – Kirchheimer SC 3:2

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas, Darius Awoudja, Emre Gümüs (57. Burhan Bahadir), Luis Fischer, Florian Orth, Jonas Näther, Maick Antonio (90. Vincent Gmelch), Clovis Tokoro, Nils Larisch (75. Marvin Kretzschmar), Fabian Porr - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Raphael Schneider, Leon Reilhac, Jan Köhler (87. Marco Wilms), Luca Mauerer (80. Peter Schmöller), Sami Benrabh (67. Marco Flohrs), Roman Prokoph (72. Lenny Gremm) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Luca Mauerer (31.), 1:1 Fabian Porr (48.), 1:2 Sami Benrabh (60.), 2:2 Clovis Tokoro (64.), 3:2 Florian Orth (74.)

Rot: Marko Ereiz (16./Kirchheimer SC/)

12:1! Der TSV Grünwald schießt den SVN München ab und untermauert kurz vor der Winterpause seine Ambitionen. Am heimischen Sportplatz gelang dem TSV ein Traumstart. Stjepanovic (8.), Triftshäuser (10.) und Kosuch (12.) entschieden das Spiel bereits nach nur zwölf Minuten. In der 21. Minute sah Zormati dann die Rote Karte. Fortan spielte Grünwald groß auf. Es folgten Doppelpacks von Stjepanovic, Leugner und Bublitz sowie Tore von Bornhauser und Halbich, die das Ergebnis in die Höhe schossen. Das zwischenzeitliche 8:1 schoss Neuperlachs Hassan. Nach 21 Spieltagen steht der SVN damit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, während Grünwald den Rückstand auf die Aufstiegsränge auf zwei Zähler verkürzt. TSV Grünwald – SVN München 12:1

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Clemens Kubina (46. David Lucksch), Leon Sammer, Daniel Leugner, Michael Hutterer (46. Min-Kook Park), Felix Triftshäuser, David Keller (63. Gabriel Wanzeck), Marcel Kosuch (28. David Halbich), Laris Stjepanovic (63. Leander Bublitz) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

SVN München: Wassim Zormati, Enes Kiran, Youssuf Hassan (79. Rany Mohamed Hassan Elbelouny), Melih Köse, Kerem Tokdemir, Altan Duman, Besart Murtezi, Ishaq Khalil (35. Baldwin Wilson), Aleksandar Aco Novakovic (57. Dylan Tougan), Yassin Ayed, Christ Emmanuel Makangilu - spielender Co-Trainer: Rany Mohamed Hassan Elbelouny

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (8.), 2:0 Felix Triftshäuser (10.), 3:0 Marcel Kosuch (12.), 4:0 Laris Stjepanovic (24.), 5:0 Laris Stjepanovic (48.), 6:0 Marco Bornhauser (50.), 7:0 Daniel Leugner (62.), 8:0 Daniel Leugner (68.), 8:1 Youssuf Hassan (72.), 9:1 David Halbich (78.), 10:1 Hayati Yilmaz (84. Eigentor), 11:1 Leander Bublitz (85.), 12:1 Leander Bublitz (90.+1)

Rot: Wassim Zormati (21./SVN München/)

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen belohnt sich nicht gegen Wacker München und bleibt auf einem Abstiegsrang in der Landesliga Südost. In München gingen die Blausterne durch Bzunek (11.) und Tischer (48.) in Front, doch Schrimpf (22.) und Ndiaye (67.) gelang jeweils der Ausgleich. In der 80. Minute wähnte sich dann Garmisch-Partenkirchen als Sieger, als Taffertshofer das 3:2 besorgte. Doch diesmal schlugen die Münchner zurück: Trotz Unterzahl – Tischer sah in der 93. Minute Gelb-Rot – traf Stipic in der 94. Minute zum Ausgleich. FC Wacker München – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 3:3

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic, Leonard Fuchs, Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Severin Buchta, Nsimba Rogério, Armando Tischer, Noah Kotb (82. Nam Max Nguyen) - Trainer: Fabian Lamotte

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Philippe Schulz, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (56. Robin Reiter), Jonas Poniewaz, Gabriel Taffertshofer, Lukas Ende (82. Maximilian Heringer) - Trainer: Stefan Schwinghammer

Schiedsrichter: Thomas Feigl (Zeitlarn) - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Norbert Bzunek (11. Foulelfmeter), 1:1 Jonas Schrimpf (22.), 2:1 Armando Tischer (48.), 2:2 Mouhammadou Ndiaye (67.), 2:3 Gabriel Taffertshofer (80.), 3:3 Anto Stipic (90.+4)

Gelb-Rot: Armando Tischer (93./FC Wacker München/)

Der TSV 1880 Wasserburg gewinnt auch das vierte Spiel in Serie und erobert Rang zwei der Landesliga Südost zurück. In Karlsfeld verhalf den Löwen zunächst ein Eigentor von Markus Huber zur Führung (6.). Die Entscheidung erfolgte erst kurz vor Schluss, als Löwen-Stürmer Robin Ungerath in der 84. Minute das 2:0 schoss, was zugleich den Endstand bedeutete. Karlsfeld verliert damit auch das dritte Spiel in Serie und droht nach dem starken Oktober wieder der Abstieg in die Bezirksliga. Der Rückstand ans rettende Ufer beträgt nun drei Punkte. TSV Eintracht Karlsfeld – TSV 1880 Wasserburg 0:2

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Markus Huber (74. Fitim Konjuhi), Jonas Eicher, Kerubel Kuflu (66. Fabian Barth), Lukas Paunert, Peter Wuthe (79. Ivano Križan), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Lorent Ismajli, Roman Gertsmann, Deniz Yilmaz (79. Christoph Traub) - Trainer: Fabio Meikis - Spielertrainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Leon Simeth (64. Thomas Voglmaier), Josef Stellner (80. Bruno Ferreira Goncalves), Dominik Köck (64. Michael Barthuber), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (86. Vinzenz Egger), Janik Vieregg (64. Leander Haunolder) - Co-Trainer: Michael Wallner - Co-Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Markus Huber (6. Eigentor), 0:2 Robin Ungerath (84.)