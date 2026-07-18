LL SO LIVE: Heiteres Toreschießen in Moosinning – Murnau weiter vorne

Der FC Moosinning startet gegen Lerchenau in die Saison. – Foto: Jenni Maul

Am Samstag ziehen vier Teams in der Landesliga Südost nach. Während Lerchenau in Moosinning gefordert ist, bestreitet der Aufsteiger aus Planegg-Krailling in Murnau seine Premiere. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker!

Der Kirchheimer SC konnte sein erstes Saisonspiel für sich entscheiden. Gegen den SB Chiemgau Traunstein reichte der Treffer von Roman Prokoph aus der 12. Minute zum knappen Heimsieg. Kirchheim steht über Nacht auf Rang 3, Traunstein ist 16.

Der FC Unterföhring schoss sich mit einem 6:1 über den FC Wacker München an den Platz an der Sonne. Jona Meiner traf doppelt im ersten Durchgang (14. und 36.), Daniel Gaedke steuerte den dritten Treffer in Halbzeit eins bei (32.). Nach dem Seitenwechsel erzielten Erik Baer, Tayfun Arkadas und Nils Larisch die Treffer vier bis sechs (49., 53. und 70.). Kurz vor Schluss konnte Wackers Jannik Bosnjak den Ehrentreffer markieren.

FC Unterföhring – FC Wacker München 6:1

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja (56. Noah Khayyal), Kevin-Christopher Flesch, Vitus Asam, Valentin Gerstner, Jona Meiner, Tayfun Arkadas (67. Ove Richter), Razvan Marian, Clovis Tokoro (58. Nils Larisch), Erik Baer (79. Marvin Kretzschmar), Daniel Gaedke (69. Maick Antonio) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Vincent Heller - Trainer: Andreas Faber

FC Wacker München: Hannes Weyherter, David Topic (56. Marko Filipovic), Matija Abazovic, David Weixler (56. Osman Akbulut), Alessandro Di Rosa, Lorenz Berntsen (63. Norbert Bzunek), Jannik Bosnjak, Nam Max Nguyen (56. Leon Bauer), Leonard Grob, Nils Linden (56. Adrian Lahi), Noah Kotb - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Jona Meiner (14.), 2:0 Daniel Gaedke (32.), 3:0 Jona Meiner (36.), 4:0 Erik Baer (49.), 5:0 Tayfun Arkadas (53. Foulelfmeter), 6:0 Nils Larisch (70.), 6:1 Jannik Bosnjak (88.)

Spiel am Donnerstag:

2:0-Sieg für den TSV Kastl beim ESV Freilassing. Vor 550 Zuschauern ging die Elf von Martin Göppinger in der 14. Spielminute in Führung. Alexander Fuchshuber war es, dem das erste Tor der Saison gelang. Teamkollege Samuel Stutz erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Danach fielen keine weiteren Treffer. Kastl reiste mit dem Dreier im Gepäck wieder nach Hause. ESV Freilassing – TSV Kastl 0:2

ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos (52. Markus Prechtl), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein (94. Artem Tsap), Arber Tafilaj (68. Tobias Frisch), Kaan Coskun (58. Timo Hofer), Tim Bageritz, Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (68. Rodi Hussein) - Trainer: Goran Roksandic

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (88. Lukas Auberger), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (90. Nevio Pichler), Manuel Schwaighofer (63. Luan Ademaj), Lukas Bürgel, Alexander Fuchshuber (65. Lucas Oldenburger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 550

Tore: 0:1 Alexander Fuchshuber (14.), 0:2 Samuel Stutz (24.)