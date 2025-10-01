 2025-09-26T13:47:28.965Z

Will am Mittwochabend jubeln: Der Kirchheimer SC.
Will am Mittwochabend jubeln: Der Kirchheimer SC. – Foto: Bernhard Schmöller

LL SO LIVE: Hattrick Sako - Kirchheimer SC gegen SVN München auf Kurs

14. Spieltag der Landesliga Südost

Der 14. Spieltag der Landesliga Südost wird in den nächsten fünf Tagen ausgetragen. Den Anfang machen der Kirchheimer SC und der SVN München am Mittwochabend. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SVN München
SVN MünchenSVN München
5
1
Abpfiff

Spiele am Donnerstag

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
19:30

Spiele am Freitag

Fr., 03.10.2025, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
19:00

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
20:00

Spiel am Samstag

Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
13:00

Spiel am Sonntag

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
12:30

