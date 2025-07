LL SO LIVE: Hallbergmoos gleicht aus – Kastl schockt Grünwald

Am 3. Spieltag der Landesliga Südost stehen einige spannende Begegnungen auf dem Programm. Am Freitagabend ist Traunstein nach dem Erfolg gegen Wasserburg in Hallbergmoos zu Gast. Außerdem empfängt Grünwald den punktlosen TSV Kastl und Schwabing muss nach Unterföhring.