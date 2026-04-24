LL SO LIVE: Hallbergmoos gewinnt Nachbarschaftsduell gegen Schwabing

Der FC Unterföhring hat keine Chancen mehr auf den Aufstieg. – Foto: Sven Leifer

Für den FC Unterföhring und den FC Schwabing geht es an den verbleibenden Spieltagen nur noch um die "Goldene Ananas". Zum Auftakt des 31. Spieltags der Landesliga Südost geht es für die Tabellennachbarn im direkten Duell um die besten Plätze in der Endabrechnung.