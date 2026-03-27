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LL SO LIVE: Hallbergmoos gefordert – Hält die Rosenheimer Serie?
27. Spieltag der Landesliga Südost
von Luca Hayden · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 Rosenheim kann am Freitagabend den Druck auf Spitzenreiter Wasserburg erhöhen. – Foto: Marc Marasescu
Ein weiterer spannender Spieltag der Landesliga Südost steht auf dem Programm. Bereits am Freitagabend kommt es zu interessanten Paarungen. Der VfB Hallbergmoos eröffnet den Spieltag im Heimspiel gegen Kastl. Außerdem trifft 1860 Rosenheim auf den Kirchheimer SC und kann den Druck auf Spitzenreiter Wasserburg erhöhen.