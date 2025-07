LL SO LIVE: Hallbergmoos empfängt Wasserburg

Den Anfang machte der Aufsteiger. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da brachte Ex-Profi Severin Buchta den FC Wacker München in Führung. Es war der erste Saisontreffer in der Landesliga-Spielzeit. Elf Zeigerumdrehungen später erhöhte Armando Tischer für den Außenseiter und ließ die Fans von einem perfekten Saisonstart träumen.

Auf dem Sportplatz am Demleitnerstraße fand am Donnerstabend erstmals seit 30 Jahren wieder Landesliga-Fußball statt - und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, im Besonderen in der Anfangsphase. Bereits nach 14 Minuten waren drei Treffer gefallen.

Was ein Auftakt! Der SV Dornach hat sein erstes Landesliga-Spiel in der Vereinsgeschichte gewonnen - und das auch noch heimischen Publikum und in einem von in dieser Saison vielen Stadt-Derbys. Der Bezirksliga-Meister drehte dabei sogar einen Rückstand gegen den FC Schwabing.

Ivan Mijatovic brachte die Gäste aus Schwabing zunächst nach genau einer Viertelstunde in Front. Mit dem Pausenpfiff sorgte Simon Hamdard für den Ausgleich für die Gastgeber. Nach 64 Zeigerumdrehungen sorgte Leon Rexhaj für die Dornacher Führung, die zugleich auch der Siegtreffer war.

SV Dornach – FC Schwabing 56 2:1 (1:1)

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter (75. Markus Buck), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder (70. Lorenz Scholz), Noah Soheili, Manuel Ring (88. Dominik Beutler), Leon Rexhaj, Can Bozoglu (83. Soufian Tauber), Fabian Aicher (65. Hugo Heise) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Simon Wächter, Noah Schad, Jonas Jehle, Rafael Hinrichs, Philipp Schuck, Bendix Kruse, Niklas Tatzer, Giacinto Sibilia, Ivan Mijatovic - Trainer: Steven Zepeda

Tore: 0:1 Ivan Mijatovic (15.), 1:1 Simon Hamdard (45.), 2:1 Leon Rexhaj (64.)