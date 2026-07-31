 2026-07-30T07:56:49.385Z

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LL SO LIVE: Hallbergmoos empfängt Aubing, KSC trifft auf Schwabing

4. Spieltag der Landesliga Südost

von Ferdinand Gehlen · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser
Für den FC Schwabing 56 (weiß) geht es an diesem Spieltag gegen den Kirchheimer SC, der VfB Hallbergmoos-Goldach (schwarz) bekommt es mit dem SV Aubing zu tun.
Für den FC Schwabing 56 (weiß) geht es an diesem Spieltag gegen den Kirchheimer SC, der VfB Hallbergmoos-Goldach (schwarz) bekommt es mit dem SV Aubing zu tun. – Foto: Stefan Schmiedel

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Der VfB Hallbergmoos-Goldach bekommt es mit dem SV Aubing zu tun, der FC Schwabing 56 ist zu Gast beim Kirchheimer SC. Alle Spiele am vierten Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
19:30

Heute, 19:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:30

Spiel am Sonntag:

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
14:00