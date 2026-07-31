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LL SO LIVE: Hallbergmoos empfängt Aubing, KSC trifft auf Schwabing
4. Spieltag der Landesliga Südost
von Ferdinand Gehlen · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser
Für den FC Schwabing 56 (weiß) geht es an diesem Spieltag gegen den Kirchheimer SC, der VfB Hallbergmoos-Goldach (schwarz) bekommt es mit dem SV Aubing zu tun. – Foto: Stefan Schmiedel