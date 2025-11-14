 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der Kirchheimer SC erwartet den TSV Eintracht Karlsfeld.
Der Kirchheimer SC erwartet den TSV Eintracht Karlsfeld. – Foto: Bernhard Schmöller

LL SO LIVE: Hallberg in Traunstein - KSC zuhause gegen Karlsfeld

20. Spieltag im Liveticker

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der 20. Spieltag der Landesliga Südost steht vor der Tür. Der VfB Hallbergmoos muss nach Traunstein, während Karlsfeld zum Kirchheimer SC reist. Die Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
19:00

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
19:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
16:00

Spiele am Sonntag:

So., 16.11.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
12:30

So., 16.11.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
13:30live

