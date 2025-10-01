 2025-10-02T08:44:29.515Z

Will heute Abend gegen Aubing aufs Treppchen klettern: Der TSV Grünwald.
Will heute Abend gegen Aubing aufs Treppchen klettern: Der TSV Grünwald. – Foto: Sven Leifer

LL SO LIVE: Haching in Freilassing - Verfolgertrio in den Startlöchern

14. Spieltag der Landesliga Südost

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Donnerstag stehen vier Partien in der Landesliga Südost auf dem Programm. Der Tabellennführer Unterhaching gastiert in Freilassing, Wasserburg empfängt Kastl. Grünwald und Aubing streiten sich um wertvolle Punkte im Kampf um die oberen Ränge. Auf der anderen Seite der Tabelle kämpft Wacker München in Unterföhring um Zählbares. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Donnerstag

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
19:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:30

Heute, 19:30 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
19:30

Spiel am Mittwoch

Gestern, 20:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SVN München
SVN MünchenSVN München
5
1

Bereits nach drei Minuten klingelte es das erste Mal im Tor des Tabellenletzten SVN München, Peter Schmöller traf per Strafstoß. Eine knappe halbe Stunde später erhöhte Leon Reilhac. Nach dem Seitenwechsel konnte der SVN durch den Treffer von Julien Santana-Mielke verkürzen (50.). In der Folge riss Luis Sako die Partie an sich, als er einen Hattrick innerhalb von 14 Minuten schnürte (57., 60. und 71.). Damit beseitigte er alle Zweifel, die drei Punkte bleiben in Kirchheim. Die Gastgeber klettern zunächst auf den siebten Platz.

Kirchheimer SC – SVN München 5:1
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (64. Marinus Bachleitner), Luis Sako (71. Florian Rädler), Leon Reilhac, Jan Köhler (69. Marco Flohrs), Luca Mauerer (84. Marco Wilms), Peter Schmöller (69. Lenny Gremm) - Trainer: Steven Toy
SVN München: Niklas Leitermann, Enes Kiran, Mehmet Köse (82. Youssuf Hassan), Jonah Wenzel, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke, Rany Mohamed Hassan Elbelouny (58. Besart Murtezi), Enriko Kranjcec (61. Yassin Ayed), Ishaq Khalil (71. Aleksandar Aco Novakovic), Baldwin Wilson (89. Hayati Yilmaz), Edward Johnson - Trainer: Gökhan San
Tore: 1:0 Peter Schmöller (3. Foulelfmeter), 2:0 Leon Reilhac (34.), 2:1 Julien Santana-Mielke (50.), 3:1 Luis Sako (57.), 4:1 Luis Sako (60.), 5:1 Luis Sako (71.)

Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
19:00

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
20:00

Spiel am Samstag

Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
13:00

Spiel am Sonntag

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
12:30

