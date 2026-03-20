 2026-03-13T07:45:35.464Z

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LL SO LIVE: Haching II zum Topspiel in Wasserburg – Aubing beim SBC

26. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Um drei ganz wichtige Punkte geht es am Freitagabend in Wasserburg: Die SpVgg Unterhaching ist zu Gast zum Topspiel.
Um drei ganz wichtige Punkte geht es am Freitagabend in Wasserburg: Die SpVgg Unterhaching ist zu Gast zum Topspiel. – Foto: Bernhard Schmöller

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Kracherduell in der Landesliga Südost. Zum Auftakt des 26. Spieltags empfängt Tabellenführer Wasserburg die SpVgg Unterhaching II, die auf Rang zwei liegt. Außerdem ist Aubing zu Gast in Traunstein, der KSC empfängt Wacker München und Karlsfeld trifft auf Freilassing. Spannung ist garantiert!

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:00

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
19:30

Heute, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
20:00

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
13:00

Morgen, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
14:00

Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
12:30

So., 22.03.2026, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
13:30