Kann Haching II die Tabellenführung verteidigen?
Kann Haching II die Tabellenführung verteidigen? – Foto: Bernhard Schmöller

LL SO LIVE: Haching II wieder vorne – Doppelschlag von Wasserburg

10. Spieltag in der Landesliga Südost

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

In der Landesliga Südost stehen heute vier Partien an. Der Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II ist in Traunstein gefordert. Der punktgleiche TSV Wasserburg empfängt Wacker München. Des Weiteren treffen der Kirchheimer SC und der TSV 1860 Rosenheim, sowie der TSV Kastl und der VfB Hallbergmoos aufeinander. Die Partien im Live-Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
1
2

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
3
1

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
0
0

Heute, 19:30 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
0
2

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
14:00

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
12:30

Spiele am Sonntag:

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
13:00

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
13:30

