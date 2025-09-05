Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kann Haching II die Tabellenführung verteidigen? – Foto: Bernhard Schmöller
LL SO LIVE: Haching II wieder vorne – Doppelschlag von Wasserburg
In der Landesliga Südost stehen heute vier Partien an. Der Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II ist in Traunstein gefordert. Der punktgleiche TSV Wasserburg empfängt Wacker München. Des Weiteren treffen der Kirchheimer SC und der TSV 1860 Rosenheim, sowie der TSV Kastl und der VfB Hallbergmoos aufeinander. Die Partien im Live-Ticker.