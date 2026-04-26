 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

LL SO LIVE: Haching II trifft auf Freilassing – KSC zu Gast beim SVN

31. Spieltag im Live-Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Unterhaching II trifft in der Landesliga auf Freilassing.
Unterhaching II trifft in der Landesliga auf Freilassing. – Foto: Sven Leifer

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Zum Abschluss des 31. Spieltags der Landesliga Südost trifft die SpVgg Unterhaching II auf Freilassing. Außerdem fordert der SVN München den Kirchheimer SC und Aubing empfängt Grünwald.

Spiele am Sonntag:

Heute, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:00

Heute, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
14:30

Spiel am Freitag:

Fr., 24.04.2026, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
2
0

Der 31. Spieltag der Landesliga Südost ist mit einem vergleichsweise unbedeutenden Spiel eröffnet. Sowohl für den VfB Hallbergmoos-Goldach als auch den FC Schwabing geht es bis zur Sommerpause faktisch um nichts mehr.

Der VfB entschied das Duell zweier Tabellennachbarn auf überschaubarem Niveau schlussendlich souverän. Arian Kurmehaj nutzte zwei Patzer in der Schwabinger Defensive. Nach vier Minuten schob er zum Blitzstart für das Heimteam ein. FCS-Keeper Valentin Meyer ließ eine Hereingabe abprallen. Kurmehaj bedankte sich.

Zu Beginn der Schlussphase erzielte er die Entscheidung. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste legte er seinen zweiten Treffer an diesem Abend nach.

VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Schwabing 56 2:0
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Christoph Mömkes (84. Alexandros Tzikas), Jonas Mayr, Daniel Müller, Valentin Thalmeier, David Küttner (46. Florian Schmuckermeier), Tobias Krause (46. Luke Nauen), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz (66. Fabian Diranko), Simon Werner, Valentin Bamberger (46. Duje Vukman) - Spielertrainer: Andreas Giglberger - spielender Co-Trainer: Andreas Kostorz
FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Konstantin Steinmaßl, Noah Schad, Jonas Jehle (75. Marvin Muzhaqi), Florian Mayer (75. Tom Julius Schütte), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Kasimir Lauber (55. Niklas Tatzer), Bendix Kruse (63. Noah Schad), Maurice Koller (63. Marco Musso), Giacinto Sibilia - Trainer: Steven Zepeda
Tore: 1:0 Arian Kurmehaj (4.), 2:0 Arian Kurmehaj (77.)

Spiele am Samstag:

Gestern, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
3
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
0
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
3
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
1
1
Abpfiff