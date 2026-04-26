LL SO LIVE: Haching II trifft auf Freilassing – KSC zu Gast beim SVN

Unterhaching II trifft in der Landesliga auf Freilassing. – Foto: Sven Leifer

Zum Abschluss des 31. Spieltags der Landesliga Südost trifft die SpVgg Unterhaching II auf Freilassing. Außerdem fordert der SVN München den Kirchheimer SC und Aubing empfängt Grünwald.

Der 31. Spieltag der Landesliga Südost ist mit einem vergleichsweise unbedeutenden Spiel eröffnet. Sowohl für den VfB Hallbergmoos-Goldach als auch den FC Schwabing geht es bis zur Sommerpause faktisch um nichts mehr.

Der VfB entschied das Duell zweier Tabellennachbarn auf überschaubarem Niveau schlussendlich souverän. Arian Kurmehaj nutzte zwei Patzer in der Schwabinger Defensive. Nach vier Minuten schob er zum Blitzstart für das Heimteam ein. FCS-Keeper Valentin Meyer ließ eine Hereingabe abprallen. Kurmehaj bedankte sich.

Zu Beginn der Schlussphase erzielte er die Entscheidung. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste legte er seinen zweiten Treffer an diesem Abend nach.

VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Schwabing 56 2:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Christoph Mömkes (84. Alexandros Tzikas), Jonas Mayr, Daniel Müller, Valentin Thalmeier, David Küttner (46. Florian Schmuckermeier), Tobias Krause (46. Luke Nauen), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz (66. Fabian Diranko), Simon Werner, Valentin Bamberger (46. Duje Vukman) - Spielertrainer: Andreas Giglberger - spielender Co-Trainer: Andreas Kostorz

FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Konstantin Steinmaßl, Noah Schad, Jonas Jehle (75. Marvin Muzhaqi), Florian Mayer (75. Tom Julius Schütte), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Kasimir Lauber (55. Niklas Tatzer), Bendix Kruse (63. Noah Schad), Maurice Koller (63. Marco Musso), Giacinto Sibilia - Trainer: Steven Zepeda

Tore: 1:0 Arian Kurmehaj (4.), 2:0 Arian Kurmehaj (77.)

Spiele am Samstag: