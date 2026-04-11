LL SO LIVE: Haching II geht trotz RL-Torjäger gegen Vorletzten unter

Kasparetti und Haching II brauchen einen Pflichtsieg. – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching II hat noch zwei Nachholspiele in der Rückhand, benötigt aber dennoch gegen den TSV Eintracht Karlsfeld einen Dreier, um im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz im Rennen zu bleiben. Die Gäste brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf. Für den SV Aubing und den FC Unterföhring geht es parallel um nichts mehr. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der FC Schwabing konnte den TSV Kastl mit 1:0 bezwingen, den goldenen Treffer erzielte Philipp Pirch in der 68. Minute. Schwabing ist nun Siebter, Kastl steht auf Rang zehn. TSV Kastl – FC Schwabing 56 0:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (75. Maximilian Damoser), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (56. Dominik Grothe), Timo Oberreiter (75. Nevio Pichler), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Nicolas Reinhart (66. Maurice Koller), Jonas Jehle (76. Korbinian Benkel), Philipp Pirch (84. Louis Schmidt), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Kasimir Lauber (84. Ivan Mijatovic), Moritz Wefelmeier (88. Vincent Halmbacher) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 242

Tore: 0:1 Philipp Pirch (68.)

Im Kampf um den Nichtabstieg konnte der FC Wacker München einen wichtigen Heimsieg über den SV Dornach feiern. Jannik Bosnjak brachte die Gastgeber nach einer guten Stunde in Front, Noah Kotb packte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. In der Tabelle schiebt sich Wacker ins rettende Ufer auf Platz 14, Dornach steht mit Rang 15 nun auf dem ersten Relegationsplatz. FC Wacker München – SV Dornach 2:0

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic (85. Luca Gislimberti), David Topic, Osman Akbulut, Jonathan Nsanzimana, Norbert Bzunek (76. Leonard Fuchs), Lorenz Berntsen, Severin Buchta (62. Jasmin Kadiric), Plator Doqaj (62. Noah Kotb), Armando Tischer (62. Jannik Bosnjak), Mohamad Awata - Trainer: Fabian Lamotte

SV Dornach: Leon Cuni, Manuel Wagatha, Markus Buck, Simon Reitmayer, Maurice Albers, Hugo Heise (67. Junes Amdouni), Dominik Beutler (70. Manuel Ring), Marko Todorovic (77. Fabian Aicher), Leon Rexhaj, Can Bozoglu (68. Adama Diarra), Lorenz Scholz - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jannik Bosnjak (63.), 2:0 Noah Kotb (90.+4)

Der 1.FC Garmisch-Partenkirchen konnte einen Achtungserfolg landen und den Ligaprimus TSV 1880 Wasserburg mit 3:1 besiegen. Ein Eigentor von Eduard Dressler brachte den Tabellensechzehnten früh in Front (14.), zehn Minuten später konnte Michael Barthuber für die Gäste ausgleichen. Gegen Ende des zweiten Abschnitts drehten die Garmisch-Partenkirchner auf: Jonas Poniewaz gelang zunächst der erneute Führungstreffer (72.), in der 89. Minute ließ Jonas Schrimpf die Dämme endgültig brechen. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV 1880 Wasserburg 3:1

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Moritz Schwarz (68. Philippe Schulz), Mouhammadou Ndiaye (85. Selvedin Mesanovic), Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (56. Sebastian Stechele), Philipp Solleder, Robin Reiter, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer

TSV 1880 Wasserburg: Eduard Dressler, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich (85. George Dumitru), Maximilian Biegel (90. Felix Obermaier), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez (76. Leander Haunolder), Danilo Dittrich, Michael Barthuber (77. Leon Simeth), Thomas Voglmaier, Janik Vieregg (70. Adrian Lechner) - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Eduard Dressler (14. Eigentor), 1:1 Michael Barthuber (24.), 2:1 Jonas Poniewaz (72.), 3:1 Jonas Schrimpf (89.)

Der TSV Murnau und der Kirchheimer SC trennten sich mit einem 2:2. Bastian Adelwart netzte in der 25. Minute für den TSV, Roman Prokoph hatte kurz darauf die passende Antwort parat (33.). Nach dem Treffer von Luis Sako in der 85. Minute sah es plötzlich nach Auswärtssieg aus, ehe erneut Adelwart für Murnau erfolgreich war (89.). Murnau rutscht auf den fünften Platz ab, Kirchheim ist nun Achter. TSV Murnau – Kirchheimer SC 2:2

TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Tizian Schatto (69. Nick Ostler), Luis Zehetmeier (90. Maximilian Wörrle), Bastian Adelwart, Jannis Braun, Fabian Heiland, Felix Lautenbacher, Fabian Erhard, Maximilian Nebl (46. Michael Moser), Murat Höbekkaya (46. Sanel Dacic) - Trainer: Martin Wagner

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito (30. Luis Sako), Matthias Ecker, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Leon Reilhac (86. Marco Wilms), Jan Köhler, Sami Benrabh (77. Marco Flohrs), Peter Schmöller (16. Luca Mauerer), Roman Prokoph (87. Marko Ereiz) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Bastian Adelwart (25.), 1:1 Roman Prokoph (33.), 1:2 Luis Sako (85.), 2:2 Bastian Adelwart (89.)

Gelb-Rot: Phillip Mühlbauer (90./TSV Murnau/)

Gelb-Rot: Jan Köhler (90./Kirchheimer SC/)

Spiele am Freitag:

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt klar gegen den SVN München. Simon Werner erzielte in der neunten Minute das 1:0 für die Gastgeber und gab früh die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Nur fünf Minuten später erhöhte Valentin Bamberger schon auf 2:0.

Auch in Halbzeit zwei ließ der VfB nichts mehr anbrennen. Bamberger stellte kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 (51.). Spätestens nach dem 4:0 durch ein Eigentor von Israel Quintero Salazar (56.) war die Partie dann entschieden, Halbergmoss brachte den komfortablen Vorsprung souverän nach Hause.

VfB Hallbergmoos-Goldach – SVN München 4:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz, Daniel Müller, Valentin Thalmeier, Andreas Giglberger (81. David Küttner), Florian Schmuckermeier, Moritz Sassmann (61. Jonas Mayr), Duje Vukman, Simon Werner (71. Luke Nauen), Julian Kristo, Valentin Bamberger (71. Arian Kurmehaj)

SVN München: Stanislav Stankic, Hayati Yilmaz (75. Juro Blazevic), Youssuf Hassan, Christ Emmanuel Makangilu (71. Brian Huang), Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Yassin Ayed, Ismail Ben Ali (84. Jozo Bobonja), Baldwin Wilson (42. Israel Quintero Salazar), Edward Johnson, Juri Falch (61. Altan Duman)

Tore: 1:0 Simon Werner (9.), 2:0 Valentin Bamberger (14.), 3:0 Valentin Bamberger (51.), 4:0 Israel Quintero Salazar (56. Eigentor)

Der TSV Grünwald gewinnt einen spektakulären Schlagabtausch gegen den ESV Freilassing. Dabei erwischten die Gastgeber einen furchtbaren Start. Nach einem Doppelschlag von Timo Portenkirchner (10. und 13.) führte Freilassing schon früh mit 2:0. Grünwald bewies jedoch Moral. Der Anschluss gelang kurz darauf durch ein Eigentor von Tobias Schindler (17.) und es ging mit einem knappen Rückstand in die Pause.

In der zweiten Hälfte drehte der TSV dann auf. Daniel Leugner glich die Partie in der 50. Minute aus, in der 62. Minute brachte Gabrien Wanzeck die Hausherren in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte David Luksch sogar auf 4:2 (67.). Der ESV kam durch den dritten Treffer von Portenkirchner zwar noch einmal heran (72.), letztendlich brachte Grünwald die Führung aber über die Zeit und hält das Aufstiegsrennen damit spannend.

TSV Grünwald – ESV Freilassing 4:3

TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, David Keller (46. Fabian Traub), Min-Kook Park, Yannick Frey (97. Leander Bublitz), David Halbich, Niklas Kern (74. Milan Zargar)

ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl (69. Tobias Frisch), Christian Niederstrasser, Georg Wieser (81. Albert Deiter), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Maximilian Streibl (81. Molos Bajgora), Rejan Kryezi, Felix Bischoff, Timo Portenkirchner, Mark Kremer

Tore: 0:1 Timo Portenkirchner (10.), 0:2 Timo Portenkirchner (13.), 1:2 Tobias Schindler (17. Eigentor), 2:2 Daniel Leugner (50.), 3:2 Gabriel Wanzeck (62.), 4:2 David Lucksch (67.), 4:3 Timo Portenkirchner (72.)