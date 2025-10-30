Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II kann den Vorsprung auf Murnau auf neun Punkte ausbauen. – Foto: Bernhard Schmöller
LL SO LIVE: Haching II dreht Partie gegen Wacker mit Doppelschlag
Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Landesliga Südost erwartet Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II am heutigen Donnerstagabend den FC Wacker München. Zieht die U23 aus der Vorstadt in der Tabelle davon oder gelingt dem Aufsteiger ein Coup?