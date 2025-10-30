 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II kann den Vorsprung auf Murnau auf neun Punkte ausbauen.
LL SO LIVE: Haching II dreht Partie gegen Wacker mit Doppelschlag

18. Spieltag

Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Landesliga Südost erwartet Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II am heutigen Donnerstagabend den FC Wacker München. Zieht die U23 aus der Vorstadt in der Tabelle davon oder gelingt dem Aufsteiger ein Coup?

Spiel am Donnerstag

Heute, 20:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
2
1

Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
19:30

Spiele am Sonntag

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
12:30

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
13:30

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
16:00

Verlegte Partie

Mi., 12.11.2025, 19:30 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30

