 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ticker

LL SO LIVE: Grünwald überrollt Aubing - Torshow in Kirchheim

6. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Gibt es für Murnau die nächste Torgala?
Gibt es für Murnau die nächste Torgala? – Foto: Markus Nebl

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

Sechs Partien eröffnen den sechsten Spieltag der Landesliga Südost. Gewinnt der TSV Murnau erneut? Grünwald will Wiedergutmachung betreiben. Alle Spiele im Live Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1
0

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
0
1

Heute, 19:15 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
3

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
1
3

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
4
0

Heute, 19:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
1
3

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
15:00