Allgemeines
Der TSV Grünwald will nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder drei Punkte einfahren.
Der TSV Grünwald will nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder drei Punkte einfahren. – Foto: Stefan Schmiedel/Fupa

LL SO LIVE: Grünwald führt zu Zehnt – SVN mit direkter Antwort

16. Spieltag in der Landesliga Südost

Am 16. Spieltag der Landesliga Südost ist der Tabellenzweite TSV Murnau zu Gast beim Tabellen 16. Eintracht Karlsfeld. SVN München hält aktuell die rote Laterne. Die Münchner reisen auswärts zum Kellerduell zum SB Chiemgau Traunstein.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
SVN München
SVN MünchenSVN München
1
1

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1
1

Heute, 19:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
2
0

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
2
1

Heute, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
2
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
13:00

Morgen, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
13:30

Morgen, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
16:00

Spiele am Sonntag:

So., 19.10.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
14:30

