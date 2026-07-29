LL SO LIVE: Grünwald bei Türkgücü, Murnau empfängt Haching II

Absteiger Türkgücü München (rot) bekommt es an diesem Spieltag mit dem TSV Grünwald zu tun. – Foto: Stefan Schmiedel

Der TSV Grünwald ist zu Gast bei Türkgücü München, Aufsteiger Planegg-Krailling tritt gegen den SV Nord München-Lerchenau an und der TSV 1879 Murnau fordert die Reserve der SpVgg Unterhaching. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.

Heute, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning SB Chiemgau Traunstein Traunstein 19:30 PUSH

Heute, 19:30 Uhr TSV Murnau TSV Murnau SpVgg Unterhaching Haching II 19:30 PUSH

Spiele am Dienstag:

Der SV Aubing hat den FC Wacker München mit 3:1 nach Hause geschickt. Vor 160 Zuschauern gingen erst die Gäste durch Noah Kotb in Führung (28.), doch Leo Tomic glich noch vor der Halbzeit aus (42.). Nach dem Seitenwechsel ging der SV Aubing in der 59. Minute durch Adonis Morina in Führung. Den Deckel drauf machte dann in der vierten Minute der Nachspielzeit Ziad Saibou mit dem späten Treffer zum 3:1. SV Aubing München – FC Wacker München 3:1

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Christoph Sdzuy (46. Abdul Bangura), Michael Appiah, Ben Damoah, Adonis Morina, Leo Tomic (46. Aldin Bajramovic), Marco Brand, Daniel Koch (93. Ziad Saibou), Balthasar Zimmermann (84. Stefan Sirotko), Faris Hero (71. Adam Zouaidi) - Trainer: Martin Buch

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (52. Jannik Bosnjak), Leon Bauer (62. David Topic), Anto Stipic, Matija Abazovic, Marko Filipovic (62. Lorenz Berntsen), Alessandro Di Rosa, Nils Linden, Adrian Lahi (52. Severin Buchta), Noah Kotb, Lordan Handanovic (52. Norbert Bzunek) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Noah Klenner (Schierling) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Noah Kotb (28.), 1:1 Leo Tomic (42.), 2:1 Adonis Morina (59.), 3:1 Ziad Saibou (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Daniel Koch (SV Aubing München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

Unentschieden zwischen dem FC Schwabing und dem VfB Hallbergmoos-Goldach. Giacinto Sibilia schoss die Schwabinger in der 27. Spielminute in Führung, Benedikt Orth glich nach er Halbzeit aus (53.). Trotz zahlreicher Wechsel blieb es am Ende beim Remis und somit der Punkteteilung. FC Schwabing 56 – VfB Hallbergmoos-Goldach 1:1

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Lasse Bethäuser (61. Maurice Koller), Yannick Schad, Noah Schad, Flint Kapusta (88. Florian Mayer), Philipp Schuck, Bendix Kruse (79. Marco Musso), Enes Kurban (69. Kasimir Lauber), Felix Widmann, Giacinto Sibilia (74. Edward Johnson), Julian Höllen - Trainer: Steven Zepeda

VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr (79. Arian Kurmehaj), Daniel Müller, Benedikt Orth, Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Simon Werner (79. David Küttner), Fabian Diranko (59. Emil Kierdorf), Felix Günzel (71. Tobias Krause) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Fabian Birkmeier (Niederleierndorf) - Zuschauer: 123

Tore: 1:0 Giacinto Sibilia (27.), 1:1 Benedikt Orth (53.)