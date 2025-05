LL SO LIVE: Geretsried will Zweiter werden - wichtige Duelle im Keller

Vorletzter Spieltag in der Landesliga Südost! Geretsried will gegen Aufsteiger Schwabing den zweiten Platz dingfest machen. Im Tabellenkeller kämpfen Pullach, Kastl und Forstinning um Punkte für den Klassenerhalt. Insbesondere Forstinning hinkt hinterher, hat in der kommenden Woche aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Wir berichten im Live-Ticker.