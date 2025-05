LL SO LIVE: Garmisch siegt spät - Wasserburg liegt vorne

Heute standen in der Landesliga Südost vier Partien an. Der TSV Kastl verlor auswärts beim TuS Geretsried und muss weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Der Landesligameister FC Schwaig zeigte seine Dominanz und schlug den abgeschlagenen Letzten hoch. FC Garmisch-Partenkirchen feiert einen Heimerfolg gegen den FC Schwabing. Der Spieltag im Überblick.

Spiel am Sonntag

Der TSV 1860 Rosenheim konnte den SB Chiemgau Traunstein mit 3:0 besiegen. Raphael Lang erzielte kurz vor der Pause die Führung (43.), nach dem Seitenwechsel legte er das 2:0 nach (75.). Michael Summerer stellte in der 90. Minute auf 3:0. Rosenheim klettert auf den neunten Rang, Traunstein bleibt vorerst auf Platz 14.

Mit 5:0 hat der ESV Freilassing den Kirchheimer SC abgefertigt. Deutlich mitgeholfen hat dabei Sarp Doruk Düzgün, der in der achten Minute vom Platz flog. Zuvor schon gingen die Gäste in Führung, als Manuel Beck nach fünf Minuten netzte. Ein Eigentor von Denis Zabolotnyi brachte das 2:0 (23.). Die Tore drei und vier fielen noch im ersten Durchgang, die Torschützen waren Leon Windisch (33.) und Marco Schmitzberger (45.+1). Letztgenannter traf in der 89. Minute zum 5:0-Schlusspunkt. Freilassing schiebt sich zumindest vorübergehend auf den zehnten Platz, Kirchheim bleibt erstmal Sechster.

Kirchheimer SC – ESV Freilassing 0:5

Kirchheimer SC: Sarp Doruk Düzgün, Florian Rädler (63. Lenny Gremm), Philipp Maiberger, Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito, Matthias Ecker (9. Nicolas Beilhardt), Denis Zabolotnyi (46. Marinus Bachleitner), Marco Wilms, Luis Sako, Tomislav Bagarić, Roman Prokoph (77. Fabian Czech) - Trainer: Steven Toy

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Markus Prechtl (63. Tim Bageritz), Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Maurice Albers, Nemanja Radosavljevic (84. Julian Jung), Simon Schlosser (59. Dominik Krein), Maximilian Streibl, Manuel Beck (69. Ante Škaro), Marco Schmitzberger, Leon Windisch (63. Rodi Hussein) - Trainer: Albert Deiter

Tore: 0:1 Manuel Beck (5.), 0:2 Denis Zabolotnyi (23. Eigentor), 0:3 Leon Windisch (33.), 0:4 Marco Schmitzberger (45.+1), 0:5 Marco Schmitzberger (89.)

Rot: Sarp Doruk Düzgün (8./Kirchheimer SC/)