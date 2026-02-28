Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
LL SO LIVE: Garmisch fällt auseinander - Grünwald mit Feuerwerk
23. Spieltag der Landesliga Südost
von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Garmisch-Partenkirchen muss zum Auftakt zum VfB Hallbergmoos. – Foto: Oliver Rabuser
Die Landesliga Südost ist zurück! Den Auftakt macht die Partie des FC Unterföhring gegen Traunstein. Außerdem startet Garmisch-Partenkirchen nach dem vergangenen Trainerchaos ins Pflichtspieljahr 2026.