LL SO LIVE: Garching in Hallbergmoos mit dem Rücken zur Wand

Dann brachte sich die Mannschaft von Trainer Mike Probst selbst auf die Verliererstraße. In der 51. Spielminute traf Albin Krasnic ins eigene Tor. Nur vier Minuten später gelang der Ausgleichstreffer durch Patrick Kunze. Das ließ sich der Meister nicht gefallen. Raffael Ascher sorgte für die erneute Führung (57.) und erhöhte in der 67. Spielminute. Auch die letzten beiden Treffer (74., 88.) schoss Toptojäger Raffael Ascher und besiegelte den 5:1-Auswärtserfolg. Nach seinem Viererpack steht Ascher bei 30 Toren.

Der Absteiger SV Bruckmühl verlor gegen den Meister der Landesliga Südost mit 1:5. Seit vergangenem Wochenende steht fest, dass der SV Bruckmühl in die Bezirksliga absteigt. Die Mannschaft mit dem gefährlichsten Angriff schlug auch heute wieder ordentlich zu. Bis zur Halbzeit war jedoch nicht zu erkennen, dass der Aufsteiger gegen den Absteiger spielt. Es ging torlos in die Pause.

Im Kampf um den Aufstieg gelang dem TuS Geretsried ein 3:1-Heimerfolg gegen den TSV Kastl. Damit steht die Mannschaft von Trainer Daniel Dittmann mit fünf Punkten Abstand zu Verfolger Wasserburg auf Rang zwei in der Tabelle. Der TSV Kastl hofft weiter den Klassenerhalt zu sichern. Lediglich vier Punkte ist die Mannschaft von Trainer Harald Mayer vom ersten Relegationsplatz entfernt.

Bereits in der vierten Spielminute brachte Srdan Ivkovic die Gastgeber in Führung. In der 25. Minute sorgte Anton Berger für den zweiten Treffer der Geretsrieder. Kurz vor der Halbzeit gelang der Anschlusstreffer für den TSV Kastl durch Dominik Grothe. Die Vorentscheidung fiel in Minute 74, als Belmin Idrizovic die Kugel im Tor der Gäste unterbrachte.

TuS Geretsried – TSV Kastl 3:1

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Kenan Numanovic, Isni Redjepi, Thomas Puscher, Slavko Radovanovic, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (86. Anastasios Karpouzidis), Anton Berger (55. Fabio Pech), Sebastian Schrills (86. Kazuki Date), Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (90. Daniel Krebs) - Trainer: Daniel Dittmann

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (83. Nevio Pichler), Manuel Kellermann, Raphael Kamhuber (83. Lukas Auberger), Dominik Grothe, Christoph Hoffmann, Sebastian Pietsch, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (63. Timo Oberreiter), Sebastian Spinner, Michael Renner (57. Jonas Berreiter) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Srdan Ivkovic (4.), 2:0 Anton Berger (25.), 2:1 Dominik Grothe (42.), 3:1 Belmin Idrizovic (74.)

Der FC Garmisch-Partenkirchen holte durch einen 2:1-Heimsieg drei Punkte gegen den FC Schwabing. Für die Mannschaft von Trainer Stefan Schwinghammer ist die Saison so gut wie gelaufen, da sowohl nach oben als auch nach unten nicht mehr viel möglich ist. Mit aktuell 50 Punkten stehen die Blau-Weißen auf Rang fünf. Der Aufsteiger aus dem Münchner Norden hofft weiter auf den direkten Klassenerhalt. Steven Zepedas Mannschaft belegt Rang 13 mit einem Punkt Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Vitus Wagensonner hieß der erste Schütze in der Partie. In der fünften Spielminute brachte er die Gastgeber in Führung. Erst in der 76. Minute bejubelten die Schwabinger Jungs den Ausgleich durch Khareem Zelmat. Vor 200 Zuschauern erzielte Jonas Schrimpf in der 90. Minute das goldene Tor zum 2:1. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – FC Schwabing 56 2:1

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Simon Voß, Florian Langenegger, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling (77. Noah Pawlak), Philippe Schulz, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (23. Moritz Schwarz), Jonas Poniewaz (90. Stefan Schwinghammer), Vitus Wagensonner (69. Jonas Ngusu Luzolo) - Trainer: Stefan Schwinghammer

FC Schwabing 56: Sebastian Minich, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad (90. Noah Becker), Noah Schad, Jonas Jehle (63. Philipp Pirch), Louis Schmidt (69. Rafael Hinrichs), Flint Kapusta (90. Florian Mayer), Marco Musso (80. Bendix Kruse), Philipp Schuck, Giacinto Sibilia, Khareem Zelmat - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Vitus Wagensonner (5.), 1:1 Khareem Zelmat (76.), 2:1 Jonas Schrimpf (90.)

Im Spitzenspiel der Landesliga Südost kam der TSV Wasserburg nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die Wasserburger Löwen haben nun 64 Punkte auf dem Konto und könnten noch Tabellenplatz zwei ins Visier nehmen. Der Aufsteiger aus der Bezirksliga spielt eine sehr gute Saison und belegt mit 56 Zählern Rang vier. Von einem Aufstieg träumt die Mannschaft von Trainer Martin Wagner nicht mehr. In der sechsten Spielminute zeigte Michael Krug wegen eines Foulspiels auf den Punkt. Dominik Brich nutzte die Möglichkeit aus und verwandelte zur Gästeführung. Robin Ungerath sorgte in der 56. Spielminute für die zwischenzeitliche 2:0-Führung für Wasserburg. Die Antwort für die Gastgeber hatte Maximilian Nebl, der in Minute 69 knipste. Die Erlösung für den TSV Murnau gab es kurz vor Schlusspfiff. Fabian Erhard sorgte für den 2:2-Endstand (90.). TSV Murnau – TSV 1880 Wasserburg 2:2

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch (82. Michael Marinkovic), Camillo Kaspar (46. Jannis Braun), Georg Kutter, Thomas Bauer (75. Fabian Erhard), Tadeus Henn, Lucas Pfefferle (46. Luis Zehetmeier), Manuel Diemb (46. Tizian Schatto), Sanel Dacic, Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Adnan Kasumovic (84. Tim Deser), Maximilian Biegel (36. Niklas Saur), Daniel Kononenko (53. Robin Ungerath), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Michael Barthuber (73. Bruno Ferreira Goncalves), Thomas Voglmaier (53. Luca Wagner) - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Dominik Brich (6. Foulelfmeter), 0:2 Robin Ungerath (56.), 1:2 Maximilian Nebl (69.), 2:2 Fabian Erhard (90.)

Spiele am Freitag