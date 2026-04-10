 2026-04-10T07:15:08.667Z

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LL SO LIVE: Furioser Auftakt in Grünwald, Hallbergmoos früh in Front

28. Spieltag der Landesliga Südost

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Grünwald will das Aufstiegsrennen mit einem Sieg gegen den ESV Freilassing weiter spannend halten.
Der TSV Grünwald will das Aufstiegsrennen mit einem Sieg gegen den ESV Freilassing weiter spannend halten. – Foto: Sven Leifer

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Unterföhring

Der TSV 1860 Rosenheim will Platz zwei mit einem Sieg gegen den SB Chiemgau Traunstein behaupten, der VfB Hallbergmoos-Goldach empfäng Schlusslicht SVN und der ESV Freilassing ist zu Gast in Grünwald. Der 28. Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SVN München
SVN MünchenSVN München
4
0

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt klar gegen den SVN München. Simon Werner erzielte in der neunten Minute das 1:0 für die Gastgeber und gab früh die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Nur fünf Minuten später erhöhte Valentin Bamberger schon auf 2:0.

Auch in Halbzeit zwei ließ der VfB nichts mehr anbrennen. Bamberger stellte kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 (51.). Spätestens nach dem 4:0 durch ein Eigentor von Israel Quintero Salazar (56.) war die Partie dann entschieden, Halbergmoss brachte den komfortablen Vorsprung souverän nach Hause.

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
4
3

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
2
0
Abpfiff