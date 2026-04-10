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LL SO LIVE: Furioser Auftakt in Grünwald, Hallbergmoos früh in Front
28. Spieltag der Landesliga Südost
von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Grünwald will das Aufstiegsrennen mit einem Sieg gegen den ESV Freilassing weiter spannend halten. – Foto: Sven Leifer
Der TSV 1860 Rosenheim will Platz zwei mit einem Sieg gegen den SB Chiemgau Traunstein behaupten, der VfB Hallbergmoos-Goldach empfäng Schlusslicht SVN und der ESV Freilassing ist zu Gast in Grünwald. Der 28. Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.
Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt klar gegen den SVN München. Simon Werner erzielte in der neunten Minute das 1:0 für die Gastgeber und gab früh die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Nur fünf Minuten später erhöhte Valentin Bamberger schon auf 2:0.
Auch in Halbzeit zwei ließ der VfB nichts mehr anbrennen. Bamberger stellte kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 (51.). Spätestens nach dem 4:0 durch ein Eigentor von Israel Quintero Salazar (56.) war die Partie dann entschieden, Halbergmoss brachte den komfortablen Vorsprung souverän nach Hause.