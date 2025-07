LL SO LIVE: Frühe Tore in Grünwald und Karlsfeld

Vier Spiele stehen am heutigen Samstag in der Landesliga Südost auf dem Programm. Aufsteiger SVN München reist nach Karlsfeld, Bayernliga-Absteiger erwartet den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Murnau tritt in Freilassing an und der FC Unterföhring empfängt den TSV Kastl. Der Live-Ticker-Überblick.