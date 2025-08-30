LL SO LIVE: Freilassing und Murnau gewinnen

Was für ein Last-Minute-Drama in Grünwald. Erst sah es nach einem späten Heimerfolg für die Grünwalder aus, doch dann glich Dornach noch später aus. Am Ende steht ein 1:1-Remis im Duell Absteiger gegen Aufsteiger auf der Anzeigetafel.

Doch ganz von vorne. Die Gäste vom SV Dornach hatten den ersten Treffer auf dem Fuß. Fabian verschoss aber in der 24. Spielminute einen Elfmeter, also ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Hausherren dann der vermeintliche Erlösungstreffer. Laris Stjepanovic netzte in der 88. Minute für die Grünwalder ein. Adama Diarra hatte aber was gegen die Niederlage und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand.

TSV Grünwald – SV Dornach 1:1

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Laris Stjepanovic (90. Maximilian Ahammer), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, David Halbich, Niklas Kern (74. Gabriel Wanzeck), Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch

SV Dornach: Leon Cuni, Manuel Wagatha, Markus Buck (34. René Reiter), Markus Hanusch, Alexander Mrowczynski, Felix Partenfelder, Sebastian Mandler (52. Leon Rexhaj), Simon Kampmann, Soufian Tauber (40. Lorenz Scholz), Can Bozoglu (83. Dominik Beutler), Fabian Aicher (66. Adama Diarra) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (88.), 1:1 Adama Diarra (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Fabian Aicher (SV Dornach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (24.).

Der VfB Hallbergmoos feiert einen Last-Minute-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Unterföhring. Durch ein Kopfballtor von Jonas Mayr in der 89. Spielminute gewannen die Hausherren. Damit klettert der VfB vorerst auf Rang neun. Der FCU hingegen rutscht bis auf Rang zwölf ab.

VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Unterföhring 1:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: David Hundertmark, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Valentin Thalmeier (75. Andreas Giglberger), Christian Wimmer, David Küttner, Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (79. Daniel Müller), Andreas Kostorz (75. Carl Opitz), Duje Vukman (68. Yannick Sassmann), Valentin Bamberger (68. Julian Kristo) - Trainer: Andreas Giglberger

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut, Tayfun Arkadas, Burhan Bahadir (89. Maick Antonio), Luis Fischer (70. Razvan Marian), Florian Orth, Marvin Kretzschmar (78. Nils Larisch), Clovis Tokoro (56. Hendrik Geiler), Fabian Porr - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jonas Mayr (89.)