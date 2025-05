LL SO LIVE: Freilassing führt klar in Kirchheim - auch Rosenheim vorne

Am Freitagabend stehen vier Partien in der Landesliga Südost auf dem Programm. Die drei Teams auf den Abstiegs-Relegationsplätzen 14 bis 16 - Traunstein, Pullach und Forstinning - kämpfen gegen Rosenheim, Unterföhring bzw. Karlsfeld um wichtige Zähler. Ebenfalls noch nicht gerettet ist der Elfte Freilassing, der zu Gast in Kirchheim ist. Der Spieltag im Überblick.