 2026-08-25T09:27:31.124Z

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LL SO LIVE: Forstinning bei Unterhaching II - Grünwald empfängt Primus

8. Spieltag der Landesliga Südost

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert in Grünwald: Der TSV 1865 Murnau.
Gastiert in Grünwald: Der TSV 1865 Murnau. – Foto: Nebl

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

Den ersten Teil der englischen Woche in der Landesliga Südost machen am Dienstagabend drei Partien aus. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
18:30live

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
19:30

Spiele am Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
18:30live

Morgen, 19:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
19:30

Abgesagt

Morgen, 18:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
Abgesagt