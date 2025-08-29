 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ticker
Während der FC Unterföhring (li.) beim VfB Hallbergmoos ran muss, ist der Aufsteiger Dornach (re.) bei Absteiger Grünwald zu Gast.
Während der FC Unterföhring (li.) beim VfB Hallbergmoos ran muss, ist der Aufsteiger Dornach (re.) bei Absteiger Grünwald zu Gast. – Foto: Sven Leifer

LL SO LIVE: FCU mit "neuem" Trainer - Spitzenspiel in Rosenheim

9. Spieltag im Liveticker

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der 9. Spieltag der Landesliga Südost steht vor der Tür. Gleich vier Partien gibt es am Freitagabend zum Auftakt. Unter anderem kommt es in Grünwald zum Duell Absteiger gegen Aufsteiger. Alle Spiele im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
0
0

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
1
0

Heute, 19:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
0
0

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SVN München
SVN MünchenSVN München
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
16:00

Spiel am Sonntag:

So., 31.08.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:30

Aufrufe: 029.8.2025, 16:34 Uhr
Tim HempflingAutor