 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ticker

LL SO LIVE: Fallrückzieher-Tor bei Wacker - Abstiegskampf in Dornach

33. Spieltag der Landesliga Südost

von Paul Ruser · Heute, 13:13 Uhr · 0 Leser
Trainer Sebastian Koch hadert beim TSV Grünwald mit den vielen Gegentoren in den vergangenen Partien.
Trainer Sebastian Koch hadert beim TSV Grünwald mit den vielen Gegentoren in den vergangenen Partien. – Foto: Sven Leifer

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Freitagabend konnte Rosenheim mit seinem Heimsieg über Freilassing einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Heute trifft u.a. der 1. FC GAP auf den FC Unterföhring. Für Karlsfeld geht es im Kampf um den Klassenerhalt zum TSV Murnau. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
1
1

Heute, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
2
1

Heute, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
15:00

Heute, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
16:00

Spiele am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
3
0
Abpfiff

Noch darf der TSV 1860 Rosenheim nicht Meister der Landesliga Südost nennen, die Zeichen verdichten sich jedoch. Mit dem 3:0-Heimsieg über den ESV Freilassing machte Rosenheim klar Druck auf den TSV 1880 Wasserburg, die am Sonntag beim FC Schwabing München ranmüssen.

Zum Spiel: Edis Muhameti brachte die Hausherren bereits nach zwei Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße, eine halbe Stunde später stellte er auf 2:0. Lange blieb es bei diesem Zwischenstand, ehe Michael Summerer die letzten Zweifel kurz vor Schluss beseitigte (89.). Sollte Wasserburg am Sonntag bei Schwabing München nicht gewinnen, wird Rosenheim auf dem Sofa Meister. Andernfalls hat es der TSV am letzten Spieltag selbst in der Hand, ein Punktgewinn würde dann schon reichen.

TSV 1860 Rosenheim – ESV Freilassing 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal (90. Auron Hetemi), Liam Markulin (81. Edon Xhelili), Florian Grundner, Michael Summerer, Zaeem Syed, Edis Muhameti (90. Denis Stojcic), Audai Elghatous (73. Johann Ngounou Djayo), Noah Markulin (85. Luis Lehmann) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Marius Koller (59. Raul Miclos), Maximilian Streibl (30. Rejan Kryezi), Dominik Krein (70. Rodi Hussein), Felix Bischoff, Simon Hafner (67. Molos Bajgora), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (54. Tobias Frisch) - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 414
Tore: 1:0 Edis Muhameti (2.), 2:0 Edis Muhameti (33.), 3:0 Michael Summerer (89.)
Gelb-Rot: Felix Bischoff (84./ESV Freilassing/)

Gestern, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
3
0

Der Kirchheimer SC besiegte den VfB Hallbergmoos-Goldach ebenfalls mit 3:0. Steven Toy traf in der fünften Minute für Kirchheim, Luca Mauerer erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff (42.). Nach etwas mehr als einer Stunde steuerte Marco Flohrs den letzten Treffer der Partie bei. Kirchheim klettert mit dem Sieg vorerst auf den sechsten Platz, Hallbergmoos ist Fünfter.

Kirchheimer SC – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:0
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Florian Rädler (13. Marco Flohrs), Sebastian Zielke, Matthias Ecker (58. Luis Sailer Fidalgo), Raphael Schneider, Steven Toy (80. Thomas Branco De Brito), Marco Wilms (71. Maximilian Baitz), Korbinian Vollmann (66. Sami Benrabh), Jan Köhler, Luca Mauerer, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Valentin Thalmeier (46. Duje Vukman), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (46. David Küttner), Arian Kurmehaj (69. Luke Nauen), Simon Werner (46. Moritz Sassmann), Valentin Bamberger (46. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 199
Tore: 1:0 Steven Toy (5.), 2:0 Luca Mauerer (42.), 3:0 Marco Flohrs (64.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
12:30

Morgen, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
14:00