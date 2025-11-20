 2025-11-18T09:22:12.436Z

Top-Spiel am Donnerstagabend. Kann der TSV Murnau gegen die SpVgg Unterhaching bestehen? (Archivfoto)
Top-Spiel am Donnerstagabend. Kann der TSV Murnau gegen die SpVgg Unterhaching bestehen? (Archivfoto) – Foto: Markus Nebl

LL SO LIVE: Drachen treffen im Top-Spiel auf Herbstmeister Haching

21. Spieltag im Liveticker

Der 21. Spieltakt beginnt am Donnerstagabend mit einem Top-Spiel. Der Herbstmeister SpVgg Unterhaching empfängt den Drittplatzierten TSV Murnau. Können die Drachen den Herbstmeister schlagen? Das Spiel im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
19:30live

Spiel am Freitag:

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
19:00

Spiele am Samstag:

Sa., 22.11.2025, 15:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
15:00

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
13:30

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
14:00

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SVN München
SVN MünchenSVN München
14:00

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
14:00

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
14:00

Spiel am Sonntag:

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
14:30

