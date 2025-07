LL SO LIVE: Dornen treffen auf Wasserburg – GAP gegen Haching II

Am 3. Spieltag der Landesliga Südost stehen einige spannende Begegnungen auf dem Programm. Aufsteiger Dornach empfängt Wasserburg, der Kirchheimer SC muss nach Karlsfeld. Außerdem: Haching II trifft auf Garmisch-Partenkirchen, Wacker München misst sich mit dem TSV 1860 Rosenheim und der SVN gastiert in Freilassing. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 0 0 PUSH

Heute, 13:30 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld Kirchheimer SC Kirchheim 13:30 PUSH

Heute, 16:00 Uhr ESV Freilassing Freilassing SVN München SVN München 16:00 PUSH

Spiele am Freitag:

Punkteteilung in Hallbergmoos. Der VfB Hallbergmoos-Goldach und der SB Chiemgau Traunstein trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Traumtor brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Julian Höllen traf aus großer Entfernung zum 1:0 aus Sicht der Gäste (12.). Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Nur rund zehn Minuten glichen Hallbergmoos durch Emil Kierdorf aus (25.). In der restlichen Zeit passierte nichts mehr und so blieb es beim 1:1-Unentschieden. VfB Hallbergmoos-Goldach – SB Chiemgau Traunstein 1:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller (63. Tobias Heckl), Carl Opitz, Jonas Mayr, Alexandros Tzikas, Léon Schmit (48. Daniel Müller), David Küttner, Tobias Krause (76. Duje Vukman), Yannick Sassmann (69. Arian Kurmehaj), Moritz Sassmann (77. Christoph Mömkes), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf - Trainer: Andreas Giglberger

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Patrick Dreßl (85. Genti Krasniqi), Maximilian Hosp, Sandro Discetti (74. Arber Tafilaj), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder, Lennard Schweder (77. Michael Steinbacher), Julian Höllen (15. Andrii Pelypenko), Jakob Trebesius (90. Mihael Paranos) - Trainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Julian Höllen (12.), 1:1 Emil Kierdorf (25.)

Vor dem Duell mit dem TSV Grünwald konnte Kastl noch keinen Punkt holen. Am 3. Spieltag sah es lang nach einem überraschenden Sieg des Außenseiters beim TSV Grünwald aus, nach 90 Minuten stand es jedoch 3:3-Unentschieden. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten führten die Gäste bereits mit 2:0. Samuel Stutz brachte Kastl in Führung (5.), Dominik Grothe erhöhte für die Gäste (23.). In der Folge sah es nach einer Aufholjagd der Hausherren aus. Erst war es Laris Stjepanovic der den Anschlusstreffer erzielte (24.), in der zweiten Halbzeit glich Grünwald dank Milan Zagrar sogar aus (60.). Auch Kastl zeigte Moral und ging durch den Treffer von Marco Unterholzner (72.) erneut in Führung. In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber nochmal zurück, Stjepanovic glich per Elfmeter erneut aus und das Spiel endete 3:3-Unentschieden (90. +4). TSV Grünwald – TSV Kastl 3:3

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Laris Stjepanovic, Fabian Traub, Leon Sammer (85. David Keller), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Milan Zargar, Maximilian Ahammer (72. Felix Triftshäuser) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

TSV Kastl: Patrick Alramseder, Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Manuel Rott (66. Manuel Kellermann), Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (94. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (75. Christoph Hoffmann), Timo Oberreiter (58. Michael Renner), Jonas Berreiter (66. Maximilian Damoser) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Samuel Stutz (5.), 0:2 Dominik Grothe (23.), 1:2 Laris Stjepanovic (24.), 2:2 Milan Zargar (60.), 2:3 Marco Unterholzner (72.), 3:3 Laris Stjepanovic (90.+4 Foulelfmeter)

Verrückte Partie zwischen dem FC Unterföhring und dem FC Schwabing. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem furiosen 4:3-Auswärtserfolg für die Gäste aus Schwabing. Nach 18 Minuten gingen die Gäste durch Moritz Wefelmeier in Führung (18.). Noch vor dem Pausenpfiff kam Unterföhring durch Hendrik Geiler zum Ausgleich (38.). In der zweiten Halbzeit nahm die Partie an Fahrt auf. Erst brachte Torjäger Giacinto Sibilia Schwabing in Führung (68.), dann erhöhte Phillip Pirch für die Gäste auf 3:1 (75.). Der FCU ließ sich aber nicht unterkriegen und kam zurück. Luis Fischer erzielte den Anschlusstreffer (77.), ehe Nils Larisch sogar den Ausgleich erzielte (88.). Kurz vor Schluss gab es dann doch noch den Lucky-Punch. Konstantin Steinmaßl erzielte den Siegtreffer für den FC Schwabing (91.). FC Unterföhring – FC Schwabing 56 3:4

FC Unterföhring: Thomas Reichlmayr, Tivadar Filotas, Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Anis Mulango (72. Mohamed Majd Al Hosaini), Hendrik Geiler (80. Nils Larisch), Emre Gümüs (80. Razvan Marian), Luis Fischer, Clovis Tokoro (66. Taha Bulut), Fabian Porr, Vincent Gmelch (69. Jonas Näther) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle (50. Philipp Pirch), Flint Kapusta, Philipp Schuck (46. Marvin Nawrath), Bendix Kruse (81. Yan Bohuta), Niklas Tatzer, Giacinto Sibilia (88. Ivan Mijatovic), Moritz Wefelmeier (90. Kasimir Lauber) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Philipp Spateneder (Anzenkirchen) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Moritz Wefelmeier (18.), 1:1 Hendrik Geiler (38.), 1:2 Giacinto Sibilia (68.), 1:3 Philipp Pirch (75.), 2:3 Luis Fischer (77.), 3:3 Nils Larisch (88.), 3:4 Konstantin Steinmaßl (90.+1) Spiel am Sonntag: