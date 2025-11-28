Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hoch hinaus: Der TSV Grünwald um Leon Sammer hat beim FC Schwabing viel vor. – Foto: Markus Nebl
LL SO LIVE: Bornhauser legt vor, Kruse reagiert -viel los in Schwabing
Grünwald und Schwabing eröffnen den letzten Spieltag des laufenden Kalenderjahrs, beide Mannschaften trennt im oberen Drittel nur ein Punkt. Die Begegnung zwischen Traunstein und Karlsfeld ist abgesagt worden. Der Spieltag in der Übersicht.