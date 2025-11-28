 2025-11-28T07:03:18.113Z

Hoch hinaus: Der TSV Grünwald um Leon Sammer hat beim FC Schwabing viel vor.
Hoch hinaus: Der TSV Grünwald um Leon Sammer hat beim FC Schwabing viel vor. – Foto: Markus Nebl

LL SO LIVE: Bornhauser legt vor, Kruse reagiert -viel los in Schwabing

22. Spieltag der Landesliga Südost

Grünwald und Schwabing eröffnen den letzten Spieltag des laufenden Kalenderjahrs, beide Mannschaften trennt im oberen Drittel nur ein Punkt. Die Begegnung zwischen Traunstein und Karlsfeld ist abgesagt worden. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
1
1

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
16:00

Spiel am Sonntag

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
13:30

Abgesagte Spiele

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
Abgesagt

