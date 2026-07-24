 2026-07-23T06:38:08.609Z

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LL SO LIVE: Aubinger Start in Eggenfelden – Türkgücü gegen KSC

2. Spieltag der Landesliga Südost

von Marcel Huse · Heute, 18:16 Uhr · 0 Leser
Aubing startet in die diesjährige Landesliga-Saison.
Aubing startet in die diesjährige Landesliga-Saison. – Foto: Stefan Schmiedel

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

Spätestens nach diesem Wochenende haben alle Teams der Landesliga Südost das erste Spiel "in the books". Am Freitagabend kommt es gleich zu fünf Duellen: Der SV Aubing reist nach Niederbayern und spielt gegen den SSV Eggenfelden, Kastl empfängt die Drachen aus Murnau, der Kirchheimer SC duelliert sich mit dem Absteiger Türkgücü München, Unterföhring empfängt den VfB Hallbergmoos-Goldach und Grünwald trifft auf Traunstein. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
19:00

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
14:00

Morgen, 17:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
17:30

Spiele am Sonntag

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00