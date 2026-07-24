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LL SO LIVE: Aubinger Start in Eggenfelden – Türkgücü gegen KSC
2. Spieltag der Landesliga Südost
von Marcel Huse · Heute, 18:16 Uhr · 0 Leser
Aubing startet in die diesjährige Landesliga-Saison. – Foto: Stefan Schmiedel
Spätestens nach diesem Wochenende haben alle Teams der Landesliga Südost das erste Spiel "in the books". Am Freitagabend kommt es gleich zu fünf Duellen: Der SV Aubing reist nach Niederbayern und spielt gegen den SSV Eggenfelden, Kastl empfängt die Drachen aus Murnau, der Kirchheimer SC duelliert sich mit dem Absteiger Türkgücü München, Unterföhring empfängt den VfB Hallbergmoos-Goldach und Grünwald trifft auf Traunstein. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker: