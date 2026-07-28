 2026-07-28T09:36:08.541Z

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LL SO LIVE: Aubing gegen Wacker - Schwabing empfängt Hallbergmoos

3. Spieltag der Landesliga Südost

von Sarah Georgi · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Aubing trifft auf den FC Wacker München.
Der SV Aubing trifft auf den FC Wacker München. – Foto: Dieter Metzler

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Landesliga Südost
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Unterföhring

Englische Woche in der Landesliga Südost. Am Dienstagabend trifft der SV Aubing auf den FC Wacker München, Schwabing empfängt Hallbergmoos. Der Tabellenführer FC Unterföhring empfängt den Kirchheimer SC. Alle Spiele in der Übersicht.

Spiele am Dienstag:

Heute, 18:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
18:30

Heute, 19:00 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
19:00

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
19:30

Spiele am Mittwoch:

Morgen, 18:30 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
18:30live

Morgen, 18:30 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
18:30

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
19:30