LL SO LIVE: 1860 gleicht aus – Siege für Schwabing und Eintracht

Der FC Schwabing bleibt in der Landesliga Südost oben dran. Durch den 2:1-Heimsieg im Derby gegen den SV Dornach klettert die Mannschaft von Trainer in der Tabelle nach oben und holt den siebten Dreier auf heimischem Platz.

Zum Ende des ersten Durchgangs sah es eigentlich noch nach einem Erfolg für den Aufsteiger aus, als Lorenz Scholz mit dem Pausenpfiff per Strafstoß auf 1:0 für die Gäste stellte. Nach der Pause brauchten die Hausherren fast 40 Minuten bis zur Wende. Giacinto Sibilia verwandelte einen Strafstoß zum Ausgleich, Joker Thomas Hentschel traf 180 Sekunden nach seiner Einwechslung zum Sieg.

FC Schwabing 56 – SV Dornach 2:1

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Philippe Göbel (59. Noah Becker), Yannick Schad, Jonas Jehle (79. Korbinian Benkel), Rafael Hinrichs (72. Niklas Tatzer), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Bendix Kruse (85. Thomas Hentschel), Giacinto Sibilia, Ivan Mijatovic (46. Florian Mayer) - Trainer: Steven Zepeda

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Simon Kampmann (60. Sebastian Mandler), Dominik Beutler (78. Markus Buck), Marko Todorovic, Can Bozoglu (81. Adama Diarra), Lorenz Scholz (54. Fabian Aicher) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 76

Tore: 0:1 Lorenz Scholz (45.+2 Foulelfmeter), 1:1 Giacinto Sibilia (86. Foulelfmeter), 2:1 Thomas Hentschel (88.)