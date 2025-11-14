LL SO: Last-Minute-Wahnsinn in Traunstein - KSC schlägt Eintracht

Der 20. Spieltag der Landesliga Südost steht vor der Tür. Der VfB Hallbergmoos musste zum Auftakt nach Traunstein, während Karlsfeld zum Kirchheimer SC reiste. Die Spielberichte.

Bereits nach 21 Minuten schien die Messe gelesen zu sein. Moritz Sassmann (15. Minute) und Emil Kierdorf trafen zur 2:0-Gästeführung. Doch mit dem Halbzeitpfiff erzielte Gentian Vokri noch den 1:2-Anschlusstreffer.

Was für eine Schlussphase! Erst gleicht der Sportbund Chiemgau Traunstein noch in der Nachspielzeit aus und holt vermeintlich einen Zähler, ehe der VfB Hallbergmoos noch später zuschlägt und die Punkte mit nach Hause bringt. Am Ende steht ein spektakuläres 2:3 vor den rund 400 Zuschauenden auf der Anzeigetafel.

Bis tief in die zweite Hälfte, besser gesagt bis in die Nachspielzeit passierte nichts mehr. Mihael Paranos war der vermeintliche Traunsteiner Held, der sein Team in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich brachte. Der Jubel hielt nicht lange, denn Simon Werner mutierte zum wahren Matchwinner und stach mit seinem ersten Saisontor in der 98. Minute mitten ins Chiemgauer Herz.

Durch den Dreier sichern sich die Gäste den zweiten Platz und verringern, zumindest vorerst, den Abstand auf den Tabellenführer Haching II. Der Sportbund hingegen bleibt nur knapp über dem Strich.

SB Chiemgau Traunstein – VfB Hallbergmoos-Goldach 2:3

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl (85. Timo Wimberger), Elia Hufnagl (62. Genti Krasniqi), Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Arber Tafilaj (58. Jonas Kranzfelder), Julian Höllen, Michael Steinbacher (79. Peter Horn) - Spielertrainer: Gentian Vokri

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Alexandros Tzikas (69. Daniel Müller), David Küttner (93. Andreas Giglberger), Tobias Krause (58. Simon Werner), Florian Schmuckermeier, Moritz Sassmann, Arian Kurmehaj (87. Johannes Petschner), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (46. Duje Vukman) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Maximilian Prechtl (Tittling) - Zuschauer: 392

Tore: 0:1 Moritz Sassmann (15.), 0:2 Emil Kierdorf (21.), 1:2 Gentian Vokri (44.), 2:2 Mihael Paranos (90.+2), 2:3 Simon Werner (90.+7)

Der Kirchheimer SC fährt einen souveränen 2:0-Sieg über den TSV Eintracht Karlsfeld ein. Damit nimmt der KSC vorerst den dritten Platz ein, Karlsfeld verharrt auf dem 16. Rang. Jan Köhler eröffnete die Partie in der 23. Minute. Mit seinem zweiten Saisontor sorgte er für die 1:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel war es Lenny Gremm, der in der 83. Minute den Deckel endgültig drauf packte. Kirchheimer SC – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Raphael Schneider, Leon Reilhac (75. Florian Rädler), Jan Köhler (86. Marco Wilms), Luca Mauerer (68. Marco Flohrs), Sami Benrabh, Roman Prokoph (67. Lenny Gremm) - Trainer: Steven Toy

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber, Jonas Eicher, Fitim Konjuhi, Kerubel Kuflu (46. Lorent Ismajli) (79. Kilian Schestak), Lukas Paunert (46. Peter Wuthe), Fabian Schäffer, Jonas Kuhn, Tobias Beyer, Roman Gertsmann (63. Christoph Traub), Deniz Yilmaz (72. Ivano Križan) - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Jan Köhler (23.), 2:0 Lenny Gremm (83.) Spiele am Samstag:

