Die Herbstmeisterschaft ist eingetütet. Trotzdem soll es nur in eine Richtung weitergehen. (Archivbild) – Foto: Bernhard Schmöller, Marku
LL SO: KSC siegt - Hallbergmoos hält gegen Haching dagegen
Am Freitagabend empfängt Herbstmeister Haching II den VfB Hallbergmoos. Der Tabellenzweite 1880 Wasserburg muss gegen den KSC einen Dreier holen, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Die Spiele in der Übersicht.