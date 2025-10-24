 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ticker
Die Herbstmeisterschaft ist eingetütet. Trotzdem soll es nur in eine Richtung weitergehen. (Archivbild)
Die Herbstmeisterschaft ist eingetütet. Trotzdem soll es nur in eine Richtung weitergehen. (Archivbild) – Foto: Bernhard Schmöller, Marku

LL SO: KSC siegt - Hallbergmoos hält gegen Haching dagegen

17. Spieltag der Landesliga Südost

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Freitagabend empfängt Herbstmeister Haching II den VfB Hallbergmoos. Der Tabellenzweite 1880 Wasserburg muss gegen den KSC einen Dreier holen, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
2
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
2
4
Abpfiff

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
16:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
12:30

So., 26.10.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
13:30

Aufrufe: 024.10.2025, 19:00 Uhr
Sarah GeorgiAutor